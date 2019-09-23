Новосибирск: события 16 октября

Фото Сиб.фм, с сайта pixaby.com

Средина недели запомнится многим новосибирцам яркими событиями; Сиб.фм расскажет о наиболее значимых.

Экология

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовало пресс-тур в Ордынский район. Журналистам на примере лесозаготовительных предприятий расскажут о подготовке к противопожарному сезону 2020 года. Перед тем, как дать старт мероприятию министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко расскажет о реализации нацпроекта «Экология» в части сохранения лесов, итогах лесокультурного сезона и текущей противопожарной обстановке. Начало в 8:00 по адресу город Новосибирск, Красный проспект, д.25.

Зима близко

С приходом холодов сотрудники МЧС прогнозируют увеличение числа техногенных катастроф. Об основных рисках, связанных с понижением наружных температур, а также о готовности ведомства к осенне-зимнему сезону расскажет Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин расскажет о прогнозе погоды на предстоящие осень и зиму. Мероприятие будет проходить в пресс-центре ТАСС (ул. Добролюбова, 2А 3-й этаж. Начало в 11:00.

Я помню, я горжусь

Патриотический фестиваль творчества молодёжи «Я помню, я горжусь» состоится в ГНТПБ. фестиваль включает в себя различные направления: поэзию, музыку, художественное слово, показательные выступления мастеров боевых искусств, хореографию, изобразительное искусство на тему подвига. Адрес: ул. Восход, 15 (2й этаж). Начало в 14:00.