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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирск: события 16 октября

Рубрика: афиша, общество

16.10.2019 06:01

Фото Сиб.фм, с сайта pixaby.com

Средина недели запомнится многим новосибирцам яркими событиями; Сиб.фм расскажет о наиболее значимых.

Экология

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовало пресс-тур в Ордынский район. Журналистам на примере лесозаготовительных предприятий расскажут о подготовке к противопожарному сезону 2020 года. Перед тем, как дать старт мероприятию министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко расскажет о реализации нацпроекта «Экология» в части сохранения лесов, итогах лесокультурного сезона и текущей противопожарной обстановке. Начало в 8:00 по адресу город Новосибирск, Красный проспект, д.25.

Зима близко

С приходом холодов сотрудники МЧС прогнозируют увеличение числа техногенных катастроф. Об основных рисках, связанных с понижением наружных температур, а также о готовности ведомства к осенне-зимнему сезону расскажет Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин расскажет о прогнозе погоды на предстоящие осень и зиму. Мероприятие будет проходить в пресс-центре ТАСС (ул. Добролюбова, 2А 3-й этаж. Начало в 11:00.

Я помню, я горжусь

Патриотический фестиваль творчества молодёжи «Я помню, я горжусь» состоится в ГНТПБ. фестиваль включает в себя различные направления: поэзию, музыку, художественное слово, показательные выступления мастеров боевых искусств, хореографию, изобразительное искусство на тему подвига. Адрес: ул. Восход, 15 (2й этаж). Начало в 14:00.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область анонс события

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечера

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:10 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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