Новосибирск: события 16 октября

Лента новостейПредложить новость
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск: события 16 октябряРубрика: афиша, общество
16.10.2019 06:01
Фото Сиб.фм, с сайта pixaby.com
Средина недели запомнится многим новосибирцам яркими событиями; Сиб.фм расскажет о наиболее значимых.
Экология
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовало пресс-тур в Ордынский район. Журналистам на примере лесозаготовительных предприятий расскажут о подготовке к противопожарному сезону 2020 года. Перед тем, как дать старт мероприятию министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко расскажет о реализации нацпроекта «Экология» в части сохранения лесов, итогах лесокультурного сезона и текущей противопожарной обстановке. Начало в 8:00 по адресу город Новосибирск, Красный проспект, д.25.
Зима близко
С приходом холодов сотрудники МЧС прогнозируют увеличение числа техногенных катастроф. Об основных рисках, связанных с понижением наружных температур, а также о готовности ведомства к осенне-зимнему сезону расскажет Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин расскажет о прогнозе погоды на предстоящие осень и зиму. Мероприятие будет проходить в пресс-центре ТАСС (ул. Добролюбова, 2А 3-й этаж. Начало в 11:00.
Я помню, я горжусь
Патриотический фестиваль творчества молодёжи «Я помню, я горжусь» состоится в ГНТПБ. фестиваль включает в себя различные направления: поэзию, музыку, художественное слово, показательные выступления мастеров боевых искусств, хореографию, изобразительное искусство на тему подвига. Адрес: ул. Восход, 15 (2й этаж). Начало в 14:00.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное