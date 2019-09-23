Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

На трёх железнодорожных переездах Новосибирска нашли нарушения; виновник заплатит 200 тысяч рублей штрафа.

Проверку состояния переездов на Инской дистанции пути провела транспортная прокуратура Новосибирска. В ходе осмотра на переездах отсутствовало соответствующее ГОСТу дорожное покрытие, не было сигнальных знаков, освещения и разметки. Один из переездов, попавших в поле зрения правоохранителей, находится на Бердском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все вышеперечисленные недочёты были устранены в короткие сроки. Сейчас переезды удобны для использования и безопасны.

Избежать штрафа, несмотря на устранение недочётов, не получилось. За несоблюдение требований безопасности ОАО «РЖД» заплатит штраф – 200 тысяч рублей.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм сообщал о скоростных электропоездах «Ласточка».