Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

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Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметкиРубрика: общество
15.10.2019 12:11
Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
На трёх железнодорожных переездах Новосибирска нашли нарушения; виновник заплатит 200 тысяч рублей штрафа.
Проверку состояния переездов на Инской дистанции пути провела транспортная прокуратура Новосибирска. В ходе осмотра на переездах отсутствовало соответствующее ГОСТу дорожное покрытие, не было сигнальных знаков, освещения и разметки. Один из переездов, попавших в поле зрения правоохранителей, находится на Бердском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Все вышеперечисленные недочёты были устранены в короткие сроки. Сейчас переезды удобны для использования и безопасны.
Избежать штрафа, несмотря на устранение недочётов, не получилось. За несоблюдение требований безопасности ОАО «РЖД» заплатит штраф – 200 тысяч рублей.
Напомним, 19 сентября Сиб.фм сообщал о скоростных электропоездах «Ласточка».
Полина Кузнецова
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