Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

фото Pixabay.com, видео АСТ-54

В Новосибирске правоохранители проверят сведения СМИ о таксисте, который применил силу в отношении ребёнка и его матери.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверят сообщения средств массовой информации, в которых говорится о таксисте, применившим насилие к малолетнему мальчику и его матери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, после остановки машины, водитель силой вытащил женщину с сыном. После этого таксист уехал в неизвестном направлении, не дав объяснений своему поступку.

Напомним, 8 октября стало известно, что таксист Яндекса обстрелял студентку за замечание в Новосибирске