Лента новостейПредложить новость
Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок
«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев
Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном
Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки
«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением
Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыномРубрика: общество, проиcшествия
15.10.2019 13:05
фото Pixabay.com, видео АСТ-54
В Новосибирске правоохранители проверят сведения СМИ о таксисте, который применил силу в отношении ребёнка и его матери.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверят сообщения средств массовой информации, в которых говорится о таксисте, применившим насилие к малолетнему мальчику и его матери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной версии, после остановки машины, водитель силой вытащил женщину с сыном. После этого таксист уехал в неизвестном направлении, не дав объяснений своему поступку.
Напомним, 8 октября стало известно, что таксист Яндекса обстрелял студентку за замечание в Новосибирске
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок
«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев
Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном
Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки
«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением
Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное