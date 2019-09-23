Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

Лента новостейПредложить новость
Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок
«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев
Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном
Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки
«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением
Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеровРубрика: общество
15.10.2019 11:47
ФОТО PIXABAY.COM, видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
Жители одного из спальных районов Новосибирска не могут уснуть из-за шума моторов под окнами; люди просят установить «лежачих полицейских», чтобы остановить безбашенных гонщиков.
Ночные дрифтеры не дают отдыхать жителям Октябрьского района в Новосибирске. Они постоянно собираются на площадке у дома по улице Татьяны Снежиной и «жгут резину». Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Каждую ночь обделённые интеллектом владельцы авто собираются на недавно заасфальтированной площадке возле дома № 27/3 на улице Татьяна Снежиной и начинают нарезать "пятаки"», – пожаловались в паблике местные жители (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).
«Это спальный район, а спать невозможно. Хотя бы установили лежачих полицейских. Задрали!» – поделился эмоциями подписчик «АСТ-54».
В комментариях к публикации новосибирцы делятся адресами, где ещё любят собираться ночные гонщики – это площадки рядом с супермаркетами «Лента» и «Леруа». Бурную дискуссию вызвало желание одного из подписчиков воспитывать гонщиков с помощью пневмовоздушки.
Напомним, 27 августа Сиб.фм писал о том, что новосибирцу пробили голову из-за шумного поведения.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок
«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев
Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном
Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки
«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением
Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное