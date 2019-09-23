Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

ФОТО PIXABAY.COM, видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители одного из спальных районов Новосибирска не могут уснуть из-за шума моторов под окнами; люди просят установить «лежачих полицейских», чтобы остановить безбашенных гонщиков.

Ночные дрифтеры не дают отдыхать жителям Октябрьского района в Новосибирске. Они постоянно собираются на площадке у дома по улице Татьяны Снежиной и «жгут резину». Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждую ночь обделённые интеллектом владельцы авто собираются на недавно заасфальтированной площадке возле дома № 27/3 на улице Татьяна Снежиной и начинают нарезать "пятаки"», – пожаловались в паблике местные жители (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

«Это спальный район, а спать невозможно. Хотя бы установили лежачих полицейских. Задрали!» – поделился эмоциями подписчик «АСТ-54».

В комментариях к публикации новосибирцы делятся адресами, где ещё любят собираться ночные гонщики – это площадки рядом с супермаркетами «Лента» и «Леруа». Бурную дискуссию вызвало желание одного из подписчиков воспитывать гонщиков с помощью пневмовоздушки.

Напомним, 27 августа Сиб.фм писал о том, что новосибирцу пробили голову из-за шумного поведения.