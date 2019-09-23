Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Фото из архива Сиб.фм

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» города Новосибирска объявило очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная»; на этот раз его цена составляет 376 076 970 рублей.

Чуть более 376 миллионов выделили в этом году на строительство станции метро «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена. Она должна быть введена в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Как ранее сообщал Сиб.фм, предыдущий аукцион не состоялся в связи с изменением объёма работ.

В пресс-службе мэрии Новосибирска в ответе на запрос Сиб.фм пояснили, что перенос срока конкурса на строительство станции метро «Спортивная» связан с вопросами проработки источников финансирования на 2020-2021 годы.

Как стало известно из конкурсной документации, до конца года победитель аукциона должен подготовить строительную площадку, осуществить строительно-монтажные работы связанные с земляными и конструктивными решениями, объектами энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружений. Всего предусмотрено выделение более 376 миллионов рублей, в том числе более 62 миллионов – налог на добавленную стоимость. Работы должны быть завершены 20 декабря.

Срок окончания приёма заявок – 21 октября, 14:00. Проведение аукциона назначено на этот же день на 18:00.

Напомним, первый конкурс на строительство станции метро «Спортивная» был объявлен 6 сентября.