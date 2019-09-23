4 балла
+12
64.37 70.93
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

сегодня 12:32 Общество 1 Коммент.

Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 15 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Рубрика: общество

15.10.2019 10:21

Фото из архива Сиб.фм

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» города Новосибирска объявило очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная»; на этот раз его цена составляет 376 076 970 рублей.

Чуть более 376 миллионов выделили в этом году на строительство станции метро «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена. Она должна быть введена в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Как ранее сообщал Сиб.фм, предыдущий аукцион не состоялся в связи с изменением объёма работ. 

В пресс-службе мэрии Новосибирска в ответе на запрос Сиб.фм пояснили, что перенос срока конкурса на строительство станции метро «Спортивная» связан с вопросами проработки источников финансирования на 2020-2021 годы. 

Как стало известно из конкурсной документации, до конца года победитель аукциона должен подготовить строительную площадку, осуществить строительно-монтажные работы связанные с земляными и конструктивными решениями, объектами энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружений. Всего предусмотрено выделение более 376 миллионов рублей, в том числе более 62 миллионов – налог на добавленную стоимость. Работы должны быть завершены 20 декабря. 

Срок окончания приёма заявок – 21 октября, 14:00. Проведение аукциона назначено на этот же день на 18:00. 

Напомним, первый конкурс на строительство станции метро «Спортивная» был объявлен 6 сентября. 

 

Анатолий Якимов

Теги: новая станция общественный транспорт Новосибирский метрополитен Новосибирск строительсво

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

сегодня 12:32 Общество 1 Коммент.

Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 15 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.08.2019

Депутатское лобби строителей

На политической арене Новосибирска м...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
21.05.2019

Почему автобус не покупаете?

К двум классическим бедам России добав...

Читать далее
Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее

Новости по теме

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео сегодня 12:32

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль