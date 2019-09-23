Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

Фото спасателей МАСС

Спасатели помогли выбраться рыбаку; его лодка уплыла, а он остался один на острове.

Рыбак из Новосибирска застрял на небольшом островке суши в Оби. Об этом сообщают спасатели МАСС. Мужчина выпал из лодки, и ждал помощи.

«Созваниваясь с очевидцами и корректируя место поисков, спасатели поднялись вверх по течению реки, осматривая акваторию и действительно обнаружили мужчину на совсем крохотном островке суши. Подплыв к нему, спасатели выяснили, что он рыбак. Его надувная лодка ПВХ с мотором отвязалась и уплыла вниз по реке, и он не может перебраться на берег», – сообщают спасатели.

Мужчину 1955 года рождения благополучно доставили на берег. Более того, спасатели нашли его лодку, которую прибило к суше. МАСС предупреждает рыбаков, выходящих на воду на лодках, что при себе нужно иметь якорь и прочную верёвку.

Напомним, на берегу Оби на прошлой неделе нашли труп мужчины.