Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

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Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в ОбиРубрика: проиcшествия
15.10.2019 13:16
Фото спасателей МАСС
Спасатели помогли выбраться рыбаку; его лодка уплыла, а он остался один на острове.
Рыбак из Новосибирска застрял на небольшом островке суши в Оби. Об этом сообщают спасатели МАСС. Мужчина выпал из лодки, и ждал помощи.
«Созваниваясь с очевидцами и корректируя место поисков, спасатели поднялись вверх по течению реки, осматривая акваторию и действительно обнаружили мужчину на совсем крохотном островке суши. Подплыв к нему, спасатели выяснили, что он рыбак. Его надувная лодка ПВХ с мотором отвязалась и уплыла вниз по реке, и он не может перебраться на берег», – сообщают спасатели.
Мужчину 1955 года рождения благополучно доставили на берег. Более того, спасатели нашли его лодку, которую прибило к суше. МАСС предупреждает рыбаков, выходящих на воду на лодках, что при себе нужно иметь якорь и прочную верёвку.
Напомним, на берегу Оби на прошлой неделе нашли труп мужчины.
Эмиль Фукс
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