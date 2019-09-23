Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

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Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дождиРубрика: общество
15.10.2019 07:02
Фото Сиб.фм
Вот и закончилось тепло в Новосибирске; бабье лето сменяется дождливой погодой.
Во вторник 15 октября в Новосибирске пройдет осенний дождь. По данным сайта gismeteo.ru погода в Новосибирске ожидается облачной, во второй половине дня возможны кратковременные осадки.
Температура воздух днём +13…+15 градусов, ночью столбик термометра покажет +6…+8. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду, с порывами до 14-16. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба к вечеру будет слабо расти.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
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