4 балла
+13
64.37 70.93
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сохранить энергию и силу после рабочего дня

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 15 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых высоких жилых домов в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поднялся весь город: в Новосибирске прошёл традиционный субботник

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

вчера 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

вчера 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

вчера 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

вчера 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

вчера 16:38 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

Рубрика: общество

15.10.2019 07:02

Фото Сиб.фм

Вот и закончилось тепло в Новосибирске; бабье лето сменяется дождливой погодой.

Во вторник 15 октября в Новосибирске пройдет осенний дождь. По данным сайта gismeteo.ru погода в Новосибирске ожидается облачной, во второй половине дня возможны кратковременные осадки.

Температура воздух днём +13…+15 градусов, ночью столбик термометра покажет +6…+8. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду, с порывами до 14-16. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба к вечеру будет слабо расти.

 

Анатолий Якимов

Теги: погода прогноз Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сохранить энергию и силу после рабочего дня

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 15 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых высоких жилых домов в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поднялся весь город: в Новосибирске прошёл традиционный субботник

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

вчера 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

вчера 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

вчера 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

вчера 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

вчера 16:38 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки сегодня 08:33 Новосибирск: события 15 октября сегодня 06:01

Популярное

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль

Image

Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей