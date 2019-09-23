Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечера

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Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечераРубрика: общество
16.10.2019 07:01
Фото с сайта pixabay.com
Осень вступила в свои права; на смену теплым и солнечным дням пришли пасмурное небо и дожди.
В среду в Новосибирской области синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погода. По данным сайта gismeteo.ru в течение дня будут наблюдаться осадки в виде дождя.
Температура воздуха днём +6…+8 градусов, ночью +2…+4. Ветер южный 5-7 метров в секунду с порывами до 10-14. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, к вечеру будет падать.
Анатолий Якимов
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