Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилисткиРубрика: проиcшествия
15.10.2019 15:51
фото со страницы Ксении Каторгиной в соцсети «ВКонтакте»
Девушка отправилась продавать автомобиль 10 октября; следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Оперативники задержали подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее Сиб.фм сообщал, что девушка отправилась показать свою машину Audi Q5 потенциальному покупателю, после чего пропала. Позже автомобиль Ксении обнаружили в Челябинске. В сделке по продаже машины участвовали цыгане: они и обратились к полицейским после того, как увидели ориентировку.
Напомним, 6 сентября при схожих обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова.
Никита Минин
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