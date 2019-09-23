Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

фото со страницы Ксении Каторгиной в соцсети «ВКонтакте»

Девушка отправилась продавать автомобиль 10 октября; следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Оперативники задержали подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что девушка отправилась показать свою машину Audi Q5 потенциальному покупателю, после чего пропала. Позже автомобиль Ксении обнаружили в Челябинске. В сделке по продаже машины участвовали цыгане: они и обратились к полицейским после того, как увидели ориентировку.

Напомним, 6 сентября при схожих обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова.