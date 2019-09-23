Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

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Ребёнка госпитализировали после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
15.10.2019 20:01
фото Владислава Савченкова
Водитель совершил наезд на пешехода на левом берегу города; девочку-подростка доставили в больницу с переломом ноги и сотрясением мозга.
Вечером автомобилист сбил ребёнка на левом берегу Новосибирска. Подробностями ДТП поделился с Сиб.фм инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«В 18:15 мужчина 1954 года рождения за рулём Nissan AD двигался по улице Карла Маркса. У дома 47/2 он совершил наезд на девочку 2004 года рождения. Её с сотрясением головного мозга и переломом ноги госпитализировали. На месте работает экипаж ГИБДД, допрашивают водителя», — сообщил Владислав Савченков.
Правоохранители предупреждают всех участников дорожного движения, что в связи с ухудшающимися погодными условиями растёт количество ДТП. Поэтому ГИБДД настоятельно просит водителей воздержаться от езды на большой скорости.
Напомним, 6 октября водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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