Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Водитель совершил наезд на пешехода на левом берегу города; девочку-подростка доставили в больницу с переломом ноги и сотрясением мозга.

Вечером автомобилист сбил ребёнка на левом берегу Новосибирска. Подробностями ДТП поделился с Сиб.фм инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«В 18:15 мужчина 1954 года рождения за рулём Nissan AD двигался по улице Карла Маркса. У дома 47/2 он совершил наезд на девочку 2004 года рождения. Её с сотрясением головного мозга и переломом ноги госпитализировали. На месте работает экипаж ГИБДД, допрашивают водителя», — сообщил Владислав Савченков.

Правоохранители предупреждают всех участников дорожного движения, что в связи с ухудшающимися погодными условиями растёт количество ДТП. Поэтому ГИБДД настоятельно просит водителей воздержаться от езды на большой скорости.

Напомним, 6 октября водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске.