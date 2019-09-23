«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

скриншот из видео, размещённого на YouTube-канале «Николай Платошкин»

Новосибирская речка Власиха приобрела бурый оттенок; очевидец утверждает, что водоём «захлебнулся» от сточных вод аэропорта Толмачёво.

Новое видео опубликовал на своём YouTube-канале политолог и доктор исторических наук Николай Платошкин. На кадрах – небольшой участок поля, по которому течёт местная речушка. Берега водоёма густо поросли травой.

«Вот стремительный поток калово-фекальных масс, который идёт из аэропорта Толмачёво без всяких очистных сооружений», – рассказывает автор видео, перемещая камеру вдоль потока мутной воды.

Платошкин отмечает, что раньше у аэропорта были свои очистные сооружения, но теперь они разрушены, а строить новые не выгодно. По мнению автора ролика, проще платить незначительные штрафы и без проблем сливать сточные воды в ближайший водоём.

Вид у картинки в ролике действительно тревожный. Если верить выводам автора видео, «рыба в реке перестала водиться, исчезли бобры».

По словам Платошкина, загрязнение небольшой реки, ставшей сточной канализационной канавой, может сказаться на состоянии Оби. Власиха впадает в неё, протекая через деревню Криводановку.

Это видео можно расценить как живой упрёк руководству воздушной гавани. Однако все службы аэропорта, зная о сбросе отходов, утверждают, что в проблемы в этом нет.

На официальный запрос редакции Сиб.фм получил ответ:

«Сброс сточных вод осуществляется на основании Разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в водный объект (болотный массив Толмачёвские Согры, выпуск № 1), выданного Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, и Решения о предоставлении водного объекта (участка болотного массива Толмачёвские Согры) в пользование, выданного Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области».

В ответе также сказано, что сброс носит временный характер, и уже в следующем году ситуация изменится.

«АО "Аэропорт Толмачёво" заключён Договор с МУП "Горводоканал" на осуществление технического присоединения к системе городского водоотведения. Планируемый срок технологического присоединения – конец 2020 года. Кроме того, в рамках реконструкции привокзальной площади ведётся строительство новых очистных сооружений ливневых стоков».

Сотрудники аэропорта также отметили, что на предприятии «совершенствуются технологические процессы, проводится комплекс мероприятий по мониторингу состояния и охране окружающей среды при работе с отходами производства».

На чьей стороне правда, ещё предстоит выяснить. Сиб.фм направил запрос в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, 23 сентября Сиб.фм писал, что основным видом мусора на берегу Оби стали сигаретные фильтры.