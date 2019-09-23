5 баллов
+10
64.25 70.85
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:01 Хроника 0 Коммент.

Умная долина появится в Академгородке 2.0

сегодня 19:24 Политика 0 Коммент.

Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

сегодня 18:01 Общество 0 Коммент.

Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в Бердске

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

сегодня 16:25 Хроника 0 Коммент.

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

Рубрика: общество, проиcшествия

15.10.2019 18:32

фото с сайта pixabay.com

Женщине не понравилось, что любовник её обманывал; таким образом она решила ему отомстить. 

Жительница Кузбасса распространила информацию пикантного характера о жене мужчины, который водил её за нос. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области. 

Как установили правоохранители, накануне женщина узнала, что её возлюбленный женат. Когда неверный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл к ней, сибирячка попросила его уйти, однако он отказался уходить так просто. Тогда женщина дождалась, когда мужчина уснёт, достала его мобильный телефон и нашла там информацию интимного содержания, связанную с его женой. Разослав эти сведения некоторым контактам, сибирячка удалила истории переписок. 

Расстроенная супруга обратилась за помощью к полицейским, которые оперативно восстановили всю цепочку произошедшего. 

Суд признал женщину виновной и приговорил её к четырём месяцам исправительных работ.

Напомним, в конце июля кузбассовец зарезал возможного любовника сожительницы без суда и следствия.

 

Никита Минин

Теги: происшествия Кузбасс Кемеровская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:01 Хроника 0 Коммент.

Умная долина появится в Академгородке 2.0

сегодня 19:24 Политика 0 Коммент.

Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

сегодня 18:01 Общество 0 Коммент.

Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в Бердске

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

сегодня 16:25 Хроника 0 Коммент.

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
31.03.2018

«Зимняя вишня»: хроники

Город придавлен горем: Кемерово до и после «Зим...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее

Новости по теме

Сибирячку госпитализировали после неудачного полёта на параплане 13.10.2019 Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников 11.10.2019 Новосибирец умер после падения с восьмого этажа 11.10.2019

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль