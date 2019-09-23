Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

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Женщине не понравилось, что любовник её обманывал; таким образом она решила ему отомстить.

Жительница Кузбасса распространила информацию пикантного характера о жене мужчины, который водил её за нос. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Как установили правоохранители, накануне женщина узнала, что её возлюбленный женат. Когда неверный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл к ней, сибирячка попросила его уйти, однако он отказался уходить так просто. Тогда женщина дождалась, когда мужчина уснёт, достала его мобильный телефон и нашла там информацию интимного содержания, связанную с его женой. Разослав эти сведения некоторым контактам, сибирячка удалила истории переписок.

Расстроенная супруга обратилась за помощью к полицейским, которые оперативно восстановили всю цепочку произошедшего.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к четырём месяцам исправительных работ.

Напомним, в конце июля кузбассовец зарезал возможного любовника сожительницы без суда и следствия.