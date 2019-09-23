Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

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Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской областиРубрика: общество
15.10.2019 14:48
фото с сайта pixabay.com
Силы МЧС переведены в режим повышенной готовности; велика вероятность возникновения природных пожаров в регионе.
В Новосибирской области за прошедшие сутки зафиксировано свыше 100 очагов ландшафтных пожаров. В связи с этим в регионе введён режим повышенной готовности сил МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в области в ближайшие дни ожидается высокий класс пожарной опасности. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду. По этой причине велика вероятность перехода лесных пожаров на населённые пункты.
Напомним, 12 октября в Новосибирске провели экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором был введён особый противопожарный режим в ряде районов.
Никита Минин
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