Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

Силы МЧС переведены в режим повышенной готовности; велика вероятность возникновения природных пожаров в регионе.

В Новосибирской области за прошедшие сутки зафиксировано свыше 100 очагов ландшафтных пожаров. В связи с этим в регионе введён режим повышенной готовности сил МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в области в ближайшие дни ожидается высокий класс пожарной опасности. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду. По этой причине велика вероятность перехода лесных пожаров на населённые пункты.

Напомним, 12 октября в Новосибирске провели экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором был введён особый противопожарный режим в ряде районов.