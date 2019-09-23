Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

Современный спортивный комплекс появится в Тогучине; его строительство инициировали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина и Фёдор Николаев.

В городе Тогучине состоялась районная спартакиада пенсионеров. В этом году она проходила во второй раз.

«Традиций, в том числе и в Тогучинском районе, существует много, но всегда приятно находиться у истоков новой и такой хорошей традиции. От себя и своего коллеги по округу Фёдора Николаева желаю вам здоровья, бодрости и новых побед! Приятно, что в этом году команд-участников больше, то есть популярность спорта и здорового образа жизни растет, что замечательно», — приветствовала участников депутат Законодательного собрания Елена Тырина.

Она также обратила внимание на то, что в этом году соревнования проходили на стадионе «Динамо», рядом со строящимся спортивным комплексом. Тогучинцы, а в городе проживает около 22 тысяч человек, ждали его более десяти лет.

До недавнего времени здесь действовали два стареньких стадиона и небольшие спортплощадки, возводимые депутатами. Школьные спортзалы были переполнены. Более десяти лет назад, в 2008 году, рядом со стадионом «Динамо» вырыли котлован и забили сваи под фундамент. На этом дело остановилось. Котлован быстро зарос небольшими деревьями и кустарниками. Казалось, что современного спорткомлекса в Тогучине никогда не построят. Однако депутаты заксобрания Елена Тырина и Фёдор Николаев настояли на продолжении строительства.

Весной 2017 года в Тогучине состоялось выездное заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике под председательством Фёдора Николаева. Тогда-то депутаты поставили вопрос ребром перед членами областного правительства. В итоге было принято решение о выделении средств в 2018 году из областного бюджета. Прошлым летом в котловане начались земельные работы.

Как рассказал глава Тогучинского района Сергей Пыхтин, открыть спорткомплекс планируется примерно через полгода, хотя изначально запуск планировался на конец 2020 года.

«Технический запуск спорткомплекса намечен на конец 2019 года, а где-то к февралю 2020-го уже планируем официальное открытие и начало работы», — сказал Сергей Пыхтин.

Тогучинцы, воодушевлённые таким ходом дел, уже мечтают о большем – бассейне и ледовом дворце. Так что, без крупных и значимых наказов депутаты не останутся и в следующем — седьмом — созыве Заксобрания.

Напомним, 14 октября стало известно, что единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение о взаимодействии.