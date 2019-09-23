Топ-5 покупок с «Алиэкспресс» стоимостью до 100 рублей

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Топ-5 покупок с «Алиэкспресс» стоимостью до 100 рублейРубрика: общество
17.10.2019 05:05
Фото с сайта lifehacker.ru
Недорогие и практичные вещи можно найти на различных сайтах; самый крупный из них – Aliexpress.
Полезные предметы на все случаи жизни можно купить в интернете. Журналисты Сиб.фм изучили, что можно найти на крупнейшем сайте онлайн-покупок Aliexpress, при этом потратив менее ста рублей.
5. Заслонка для кастрюль – 70 рублей.
Оригинальная заслонка для кастрюль позволяет сливать воду от макаронных изделий или промывать крупы. Она изготовлена из мягкого пластика и крепится на бортик кастрюли.
4. Мультиручка – 67 рублей.
Пять в одном. Такая ручка пригодится любому человеку. Это не только канцелярская принадлежность, но и ещё четыре предмета: стилус, отвёртка, линейка и уровень.
3. Защитная накладка для пальцев – 66 рублей.
Чтобы не порезаться во время нарезки овощей, фруктов и других продуктов. При помощи данного приспособления можно обучать детей кулинарному искусству. Металлический протектор надёжно защитит пальцы во время готовки.
2. Насадка на кухонный смеситель – 59 рублей.
Иногда во время мытья посуды требуется, чтобы струя воды могла охватывать все 360 градусов. Благодаря современному приборчику у вас появится такая возможность. Насадка надевается на кухонный кран при помощи резьбы. При этом она может работать в двух режимах: направленная струя и распыление, что позволяет экономить воду.
1.Сетка для глажки – 50 рублей.
Хозяйки знают, что вещи из деликатных тканей лучше всего гладить через марлю. На Aliexpress можно купить специальную сетку, размеры которой – 40 на 60 сантиметров. Её можно мыть или стирать в стиральной машине.
Напомним, 10 октября Сиб.фм рассказывал о полезных вещах с Aliexpress.
Анатолий Якимов
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