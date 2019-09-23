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Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Топ-5 покупок с «Алиэкспресс» стоимостью до 100 рублей

Рубрика: общество

17.10.2019 05:05

Фото с сайта lifehacker.ru

Недорогие и практичные вещи можно найти на различных сайтах; самый крупный из них – Aliexpress.

Полезные предметы на все случаи жизни можно купить в интернете. Журналисты Сиб.фм изучили, что можно найти на крупнейшем сайте онлайн-покупок Aliexpress, при этом потратив менее ста рублей.

5. Заслонка для кастрюль – 70 рублей.

Оригинальная заслонка для кастрюль позволяет сливать воду от макаронных изделий или промывать крупы. Она изготовлена из мягкого пластика и крепится на бортик кастрюли.

4. Мультиручка – 67 рублей.

Пять в одном. Такая ручка пригодится любому человеку. Это не только канцелярская принадлежность, но и ещё четыре предмета: стилус, отвёртка, линейка и уровень. 

3. Защитная накладка для пальцев – 66 рублей.

Чтобы не порезаться во время нарезки овощей, фруктов и других продуктов. При помощи данного приспособления можно обучать детей кулинарному искусству. Металлический протектор надёжно защитит пальцы во время готовки.

2. Насадка на кухонный смеситель – 59 рублей.

Иногда во время мытья посуды требуется, чтобы струя воды могла охватывать все 360 градусов. Благодаря современному приборчику у вас появится такая возможность. Насадка надевается на кухонный кран при помощи резьбы. При этом она может работать в двух режимах: направленная струя и распыление, что позволяет экономить воду.

1.Сетка для глажки – 50 рублей.

Хозяйки знают, что вещи из деликатных тканей лучше всего гладить через марлю. На Aliexpress можно купить специальную сетку, размеры которой – 40 на 60 сантиметров. Её можно мыть или стирать в стиральной машине.

Напомним, 10 октября Сиб.фм рассказывал о полезных вещах с Aliexpress.

 

Анатолий Якимов

Теги: рейтинги топ-5 покупка

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Лента новостей

Предложить новость

Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь день

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 покупок с «Алиэкспресс» стоимостью до 100 рублей

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

СК уволил следователя, который занимался делом убитого красноярца

вчера 21:55 Хроника 0 Коммент.

Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капремонт в Новосибирской области

вчера 19:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирец получил миллион долларов за программу для вычисления рака по наследству

вчера 19:17 Наука 0 Коммент.

Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

вчера 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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