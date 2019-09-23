4 балла
+7
64.25 70.85
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» – «Спартак»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском

сегодня 09:23 Хроника 0 Коммент.

Из-за лисиц на взлётке самолёт не смог сесть в аэропорту Барнаула

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

НГУ вошёл в тройку лучших вузов Восточной Европы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечера

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как приучить себя вставать рано

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 16 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых популярных железнодорожных маршрутов из Новосибирска

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Умная долина появится в Академгородке 2.0

вчера 19:24 Политика 0 Коммент.

Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

вчера 19:10 Хроника 0 Коммент.

Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Топ-5 самых популярных железнодорожных маршрутов из Новосибирска

Рубрика: общество

16.10.2019 05:05

Фото с сайтов pixabay.com, «Фотогорода», «Пикабу», Яндекс, Вокзала Красноярска, из архива Сиб.фм

Железная дорога является одним из самых доступных способов путешествия; журналисты Сиб.фм выяснили, какие направления из Новосибирска пользовались популярностью в течение девяти месяцев этого года.

Путешествие на поезде – это сон под стук колёс, чай в стакане с подстаканником, пробуждение за сотни километров от дома. Какие направления выбирают новосибирцы, рассказали в Западно-Сибирском филиале АО «Федеральная пассажирская компания».

5. Барабинск – 55 765 человек.

За 9 месяцев из Новосибирска в Барабинск по железной дороге отправились 55 765 человек. Барабинск – город в западной части Новосибирской области, крупный железнодорожный центр. Он находится в 315 километрах от областного центра. Ежедневно между Барабинском и Новосибирском курсирует около 20 поездов. Время в пути – от 3 до 5 часов. Стоимость билетов варьируется от 518 (сидячие) до 5859 рублей – СВ. Билеты в плацкартный вагон можно купить за 703-1050 рублей, а в купе – за 1387 -1988 рублей.

4. Новокузнецк – 58 334 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Новокузнецк по железной дороге отправились 58 334 человека. Новокузнецк – второй по численности населения город в Кемеровской области. Он находится в 490 километрах от Новосибирска. Ежедневно между городами курсирует два-три поезда, один из которых моторовагонный. Время в пути – от 6 до 9 часов. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 778-867 рублей, в купейный – 1478-1844 рубля.

3. Томск – 63 664 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Томск по железной дороге отправились 63 664 человека. Томск – столица Томской области. Расстояние от Новосибирска – 153 километра. Ежедневно между городами курсирует три поезда. Время в пути 4,5 – 5,5 часа. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 560-660 рублей, в купе – 1639-1845.

2. Красноярск – 148 344 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Красноярск по железной дороге отправились 148 344 человека. Красноярск – столица Красноярского края. Расстояние от Новосибирска – около 800 километров. Ежедневно между городами курсирует порядка десяти поездов. Время в пути – 11-14 часов. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 1031-1048 рублей, в купе – 2271-3722 рубля, СВ – 7286-9582 рубля.

1. Омск – 160 344 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Омск по железной дороге отправились 160 344 человека. Омск – столица Омской области. Расстояние от Новосибирска – 627 километров. Ежедневно между городами курсирует около 20 поездов. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 932-1446 рубля, в купе – 2000-2961 рубль, СВ – 2459-8196 рублей.

Напомним, 15 октября Сиб.фм рассказал о самых высоких домах в Новосибирске.

Анатолий Якимов

Теги: путешествия Новосибирск поезда железная дорога

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» – «Спартак»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском

сегодня 09:23 Хроника 0 Коммент.

Из-за лисиц на взлётке самолёт не смог сесть в аэропорту Барнаула

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

НГУ вошёл в тройку лучших вузов Восточной Европы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечера

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как приучить себя вставать рано

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 16 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых популярных железнодорожных маршрутов из Новосибирска

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Умная долина появится в Академгородке 2.0

вчера 19:24 Политика 0 Коммент.

Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

вчера 19:10 Хроника 0 Коммент.

Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
05.12.2018

Познакомиться с Кореей

Какие места нужно посетить, если вы отважитесь н...

Читать далее
Image
23.09.2018

История в пакетике

Что такое «чайная церемония» и какой путь проходит чай, ...

Читать далее
Image
29.06.2018

Всё идёт по плану

Рай для путешественников-перфекционистов: планировщики, орг...

Читать далее
Image
25.06.2018

Далеко, но как живой

Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...

Читать далее
Image
04.07.2017

Детское время: 8 маршрутов семейного отдыха

Куда полететь с детьми летом и чем заняться

Читать далее

Новости по теме

Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечера сегодня 07:01

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль