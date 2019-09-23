Топ-5 самых популярных железнодорожных маршрутов из Новосибирска

Фото с сайтов pixabay.com, «Фотогорода», «Пикабу», Яндекс, Вокзала Красноярска, из архива Сиб.фм

Железная дорога является одним из самых доступных способов путешествия; журналисты Сиб.фм выяснили, какие направления из Новосибирска пользовались популярностью в течение девяти месяцев этого года.

Путешествие на поезде – это сон под стук колёс, чай в стакане с подстаканником, пробуждение за сотни километров от дома. Какие направления выбирают новосибирцы, рассказали в Западно-Сибирском филиале АО «Федеральная пассажирская компания».

5. Барабинск – 55 765 человек.

За 9 месяцев из Новосибирска в Барабинск по железной дороге отправились 55 765 человек. Барабинск – город в западной части Новосибирской области, крупный железнодорожный центр. Он находится в 315 километрах от областного центра. Ежедневно между Барабинском и Новосибирском курсирует около 20 поездов. Время в пути – от 3 до 5 часов. Стоимость билетов варьируется от 518 (сидячие) до 5859 рублей – СВ. Билеты в плацкартный вагон можно купить за 703-1050 рублей, а в купе – за 1387 -1988 рублей.

4. Новокузнецк – 58 334 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Новокузнецк по железной дороге отправились 58 334 человека. Новокузнецк – второй по численности населения город в Кемеровской области. Он находится в 490 километрах от Новосибирска. Ежедневно между городами курсирует два-три поезда, один из которых моторовагонный. Время в пути – от 6 до 9 часов. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 778-867 рублей, в купейный – 1478-1844 рубля.

3. Томск – 63 664 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Томск по железной дороге отправились 63 664 человека. Томск – столица Томской области. Расстояние от Новосибирска – 153 километра. Ежедневно между городами курсирует три поезда. Время в пути 4,5 – 5,5 часа. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 560-660 рублей, в купе – 1639-1845.

2. Красноярск – 148 344 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Красноярск по железной дороге отправились 148 344 человека. Красноярск – столица Красноярского края. Расстояние от Новосибирска – около 800 километров. Ежедневно между городами курсирует порядка десяти поездов. Время в пути – 11-14 часов. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 1031-1048 рублей, в купе – 2271-3722 рубля, СВ – 7286-9582 рубля.

1. Омск – 160 344 человека.

За 9 месяцев из Новосибирска в Омск по железной дороге отправились 160 344 человека. Омск – столица Омской области. Расстояние от Новосибирска – 627 километров. Ежедневно между городами курсирует около 20 поездов. Стоимость билетов в плацкартный вагон – 932-1446 рубля, в купе – 2000-2961 рубль, СВ – 2459-8196 рублей.

Напомним, 15 октября Сиб.фм рассказал о самых высоких домах в Новосибирске.