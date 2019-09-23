Трясутся над яйцами: в Новосибирском зоопарке рассказали, как выхаживают птенцов какаду

Фото Е. Черненко из официальной группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Когда в гнезде молуккских какаду появляется яйцо – это большая удача; самку оберегают от стресса и создают для неё тепличные условия.

Размножение некоторых видов попугаев какаду в неволе – процедура непростая. Самец и самка часто не сходятся характерами, и даже после выведения потомства нет гарантии, что птенца удастся вырастить. В новосибирском зоопарке рассказали, как оберегают пернатых.

По словам заведующей отделом орнитологии зоопарка Елены Мерешко, без каких либо сложностей в неволе размножаются только белые какаду, а вот за лимоннохохлатыми и молуккскими нужен глаз да глаз.

«У них не всегда получается создать пару – птицы могут не понравиться друг другу, не поладить. Кроме того, они подвержены стрессу, любой фактор беспокойства может помешать выведению потомства», – объяснила специалист.





В зоопарке также рассказали, что лимоннохохлатые какаду очень эмоциональны. Поэтому и между самцом и самкой отношения складываются непросто. Нередко молодой отец начинает проявлять агрессию и обижать самку. На почве таких конфликтов птицы даже могут бросить малыша, перестать заботиться о нём.

Молуккские какаду остро реагируют на всё, что происходит вокруг. Если что-то их беспокоит, они становятся агрессивны.

«Когда у наших какаду вылупились птенцы, начался особый период. Было сокращено число сотрудников, которые могут входить в вольеры этих птиц. Даже уборку там могли проводить только те, кого птицы хорошо знали», – уточнила Елена Мерешко.

Она добавила, что птенцы родились в конце июля, а в конце августа, когда похолодало, птиц перевели в тёплые павильоны.

«Даже такой переезд – это стресс. Мы сделали так, чтобы зимние "квартиры" какаду были максимально похожи на их летние вольеры: та же посуда, те же элементы обогащения среды и укрытия. Сам перевод постарались провести быстро, стараясь даже на минуты не разлучать семейства. Всё прошло хорошо», – уточнила представитель зоопарка.

Сейчас какаду внешне уже практически неотличимы от взрослых особей. Но родители заботятся о них: приносят еду и чистят перья.

Напомним, 11 октября Сиб.фм рассказывал, как в Новосибирском зоопарке выхаживают детёныша кинкажу.