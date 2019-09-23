Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

ИЛЛЮСТРАЦИЯ АНТОНА РАЗУВАЕВА из архива Сиб.фм

Данные педагога совпали с ФИО обвиняемой по уголовному делу; гибель учительницы музыки подтвердили в школе.

Учитель музыки и концертмейстер одной из музыкальных школ Новосибирска скончалась во время суда по обвинению в тяжком преступлении. Сегодня, 15 октября Советский районный суд прекратил уголовное дело по обвинению в истязаниях ребёнка в связи со смертью обвиняемого.

Уголовное дело по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязаниях было зарегистрировано 14 августа. Как удалось выяснить Сиб.фм, имя, фамилия и отчество фигуранта дела полностью совпадают с личными данными педагога одной из музыкальных школ.

По данным сайта школы, женщина окончила Кузбасскую педагогическую академию и имела специальности концертмейстер и учитель музыки по классу фортепиано. Сотрудники школы косвенно подтвердили смерть учителя, чьё ФИО совпадает с личными данными фигуранта.

«Я её видел, только когда она записывалась в реестре и брала ключ от класса. Знаю, что женщина скончалась полтора месяца назад, я видел только некролог. Там было сказано, что она скончалась в связи с долгосрочной болезнью. Больше подробностей я не знаю», – сообщил Сиб.фм сотрудник музыкальной школы.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области по составу инкриминируемого погибшей преступления. Редакция не публикует личные данные и номер школы из этических соображений до окончания журналистского расследования.

Напомним, 17 августа суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО.