Умная долина появится в Академгородке 2.0

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Сегодня прошла пресс-конференция руководства министерства строительства области; на ней обсуждалось развитие Академгородка.

Стратегию по развитию Академгородка 2.0 обсудили в рамках пресс-конференция руководства министерства строительства Новосибирской области. На это планируется направить 430 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региона.

«Наша основная задача – создать развитую, доступную и комфортную научную, жилую, социальную, транспортную инфраструктуру ННЦ – Академгородка 2.0, которая была бы максимально подходящей для работы и жизни ученых и их семей. На первых этапах стояла задача увязать в единую концепцию развития 45 научных стартапов, а также сеть объектов соцкультбыта, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства. В настоящее время работа носит концептуальный характер, на следующих этапах будут созданы планы по развитию конкретных направлений, затем выходим на проекты планировки территорий и так далее», — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Компания «Концепт-проект» уже разработала план, по которому будет развиваться зона Новосибирского научного центра вплоть до 2035 года. Проект предусматривает создание Умной Долины, размещение нового рекреационно-жилого района, районов научно-образовательной деятельности, коммунально-производственного района.

Также планируется увеличить количество жилых зон на 78%, научно-производственных зон – в 2,6 раза, производственных зон – на 39%, а также сохранение площади озелененных территорий и лесов. Кроме прочего, проект предусматривает строительство третьей дороги из Академгородка в Новосибирск.

«Завершены первые этапы работ – сбор данных и определение границ, подготовлены проектные предложения по развитию территории ННЦ. Сегодня мы получили концепцию бесшовного генплана на нескольких территориях муниципальных образований», — подчеркнул главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Напомним, 14 октября Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России».