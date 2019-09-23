Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

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Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видеоРубрика: общество
15.10.2019 12:32
Фото предоставлены Гасымом Наджафовым и новой хозяйкой Лампочки Еленой
Маленького котёнка, который не мог даже самостоятельно есть, спас житель Новосибирска Гасым Наджафов; сейчас Лампочка обрела новый дом, а новая хозяйка сняла кроху на видео.
Гасым Наджафов работает водителем-экспедитором. Но по выходным он иногда садится за руль, чтобы покататься по городу. Бывает, что он подвозит пассажиров. В субботу утром он доставил девушку до одного из домов на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска. Выйдя из машины, чтобы размяться, Гасан вдруг услышал громкий писк. Рядом с кустами сидел маленький пушистый котёнок.
«Я постоял несколько минут рядом, осмотрелся. Думал, что кошка придёт на писк. Однако никто не подошёл к нему. Я решил забрать его с собой, чтобы он не замёрз», – рассказал Гасым Наджафов корреспонденту Сиб.фм.
Молодой человек объяснил, что у трёхцветного котёнка не было даже зубов. Чтобы его накормить, он купил молоко, которое Лампочка с удовольствием лакала. В течение двух дней котёнок катался в машине по Новосибирску. Гасым переживал, что пассажирам это не понравится. Однако все были в восторге от маленького пушистика.
По его словам, он не мог остаться в стороне и оставить в беде беззащитное существо. Он надеется, что все будут помогать друг другу.
«Я бы забрал котёнка домой, но боялся, что мои дети могут ему навредить. Тем не менее, на ночь я его поместил в коробку, которую поставил в доме. А на следующее утро я подвозил девушку, предложившую разместить объявление в социальных сетях», – поведал Гасым Наджафов.
Снежана дала объявление о том, что Лампочка ищет хозяина на странице «Бюро находок» в социальной сети «ВКонтакте», и почти сразу на него откликнулась Елена.
«Дети давно просили котёнка. Когда я увидела Лампочку, то тут же в неё влюбилась – с первого взгляда. А когда принесла её домой, ребятишки были в восторге», – рассказала Елена.
Сейчас котёнок осваивается в новом доме и радует Елену и её семью.
Напомним, 31 августа котёнок с генетической мутацией нашёл дом.
Анатолий Якимов
Комментарии
наш киса кручи и милее!!
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