«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

Фото из личного архива героя публикации

Девушка сделала маникюр, а на следующий день от красоты не осталось ничего; мастер отказывается возвращать деньги.

Жительница Новосибирска пытается вернуть деньги за плохой маникюр. Об этом девушка рассказала в сообществе «Мастер и модель. Чёрный список НСК» в социальной сети «ВКонтакте». Сибирячка утверждает, что сделанные ногти отвалились уже на следующий день по вине мастера.

«Говорила, что гарантия одна неделя. Времени было мало, торопилась – у ребёнка праздник был. Вот так получилось, буду знать теперь. Лучше искать нормального мастера», – пишет девушка.

За проделанную работу мастер взяла тысячу рублей – по словам комментаторов, это очень дёшево для качественного маникюра. Мастер отказывается вернуть деньги, несмотря на то, что срок гарантии не вышел.

Сиб.фм связался с мастером по имени Маргарита – та говорит, что в сфере маникюра гарантии никто не даёт.

«Она пришла ко мне делать маникюр первый раз в жизни. Я ей говорила, что надо ногти обработать, сделать их покороче. Ногти были поломанные изначально. Понимаете, я не могу сказать, что она потом делала с ногтями – у неё двое детей, может, какое-то хозяйство. Ну я не виновата, если ногти сломались через два дня», – говорит Маргарита.

Женщина делает маникюр на дому и деньги возвращать не будет. По её словам, в таком случае каждый может прийти и высказать разные необоснованные претензии через несколько дней. Комментаторы в социальных сетях советуют девушке посещать только салоны для маникюра, так как в таком случае есть возможность обратиться к руководству. К мастерицам, которые работают дома, говорят советчики, лучше ходить только по знакомству.

Напомним, в начале октября девушке из Новосибирска сожгли глаз во время наращивания ресниц.