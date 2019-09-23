В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

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В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтанРубрика: общество
16.10.2019 07:55
Это необходимо, чтобы защитить достопримечательность от низких температур зимой; также в парке установят новую сцену.
В Центральном парке консервируют фонтан и устанавливают сцену. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
По словам главного инженера муниципального унитарного предприятия «Городские парки» Сергея Шкарупы, на весь процесс уйдёт примерно неделя. Консервация пройдёт в три этапа: сначала перекроют и сольют всю воду, продуют трубы (чтобы удалить оставшуюся воду) и закроют форсунки. В конце фонтан накроют специальной тканью, которая сохранит его от разрушения из-за низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимнее время.
Напомним, 11 сентября светомузыкальный фонтан открыли в Центральном парке Новосибирска.
Никита Минин
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