Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

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Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
15.10.2019 19:10
видео группы "Типичный Тогучин"
Очевидцы сняли на видео страшное явление; дерево буквально воспламенилось.
В Тогучинском районе Новосибирской области дерево упало на провода и вспыхнуло из-за высокого напряжения. Видео появилось в группе «Типичный Тогучин» в социальной сети «ВКонтакте».
«Тогучин сегодня. Высоковольтная линия и дерево в районе улицы Вокзальная», — так подписан ролик, автор которого неизвестен.
Даже в этой ситуации пользователи сети продемонстрировали своё чувство юмора:
«Это ты, это я, между нами молния», — процитировал Диму Билана в комментариях Иван.
Напомним, 15 октября детсад и три школы остались без воды после коммунального коллапса в Бердске.
Никита Минин
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Лента новостей
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