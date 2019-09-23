Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

видео группы "Типичный Тогучин"

Очевидцы сняли на видео страшное явление; дерево буквально воспламенилось.

В Тогучинском районе Новосибирской области дерево упало на провода и вспыхнуло из-за высокого напряжения. Видео появилось в группе «Типичный Тогучин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тогучин сегодня. Высоковольтная линия и дерево в районе улицы Вокзальная», — так подписан ролик, автор которого неизвестен.

Даже в этой ситуации пользователи сети продемонстрировали своё чувство юмора:

«Это ты, это я, между нами молния», — процитировал Диму Билана в комментариях Иван.

Напомним, 15 октября детсад и три школы остались без воды после коммунального коллапса в Бердске.