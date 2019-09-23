«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

Фото из личного архива героя публикации

Подозреваемый в убийстве красноярца записал сообщение другу; оба злоумышленника уже задержаны.

Двое друзей из Красноярска задержаны по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Видео с кадрами задержания Сергея Шмелёва и Андрея Шилова появилось в сети сегодня утром. Сотрудники уголовного розыска нашли одного у друга, второй скрывался у бабушки.

Ранее стало известно, что родители Шилова, предположительно, могли покрывать парня благодаря административному ресурсу. Также накануне ночью в сети появилось голосовое сообщение, которое опубликовал один из знакомых Андрея Шилова. Подозреваемый сам сознался в том, что убил молодого человека.

«Я убил его. У меня так руки опухли!» – говорит Шилов.

Более того, на странице Андрея Шилова в социальной сети «ВКонтакте» вчера вечером появлялись посты, в которых приводились доводы в пользу того, что Шмелёва в момент преступления не было дома.

На той же странице появились и фотографии Андрея Шилова с убитым мужчиной до инцидента. Люди, опубликовавшие посты накануне, утверждают, что мужчины познакомились вовсе не в клубе, а знали друг друга уже давно.

Следственный комитет сообщает, что уголовное дело возбудила местная полиция после поступления погибшего в клинику 15 сентября. По версии следствия, знакомые поссорились в ходе телефонного разговора. Затем встретились в подъезде, где подозреваемые начали избивать его. Пострадавшего отвели в его квартиру и продолжили избивать уже там. В начале октября мужчина скончался, и дело переквалифицировали в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Начальник краевого ГУВД сообщил местным СМИ, что ведомство начало проверку. Она связана с тем, что подозреваемым назначили меру пресечения, не соответствующую составу преступления.

Напомним, накануне житель Новосибирска из-за ссоры расстрелял своего знакомого из ружья.