4 балла
+12
64.37 70.93
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

сегодня 12:32 Общество 1 Коммент.

Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 15 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

Рубрика: общество, проиcшествия

15.10.2019 10:36

Фото из личного архива героя публикации

Подозреваемый в убийстве красноярца записал сообщение другу; оба злоумышленника уже задержаны.

Двое друзей из Красноярска задержаны по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Видео с кадрами задержания Сергея Шмелёва и Андрея Шилова появилось в сети сегодня утром. Сотрудники уголовного розыска нашли одного у друга, второй скрывался у бабушки.

Ранее стало известно, что родители Шилова, предположительно, могли покрывать парня благодаря административному ресурсу. Также накануне ночью в сети появилось голосовое сообщение, которое опубликовал один из знакомых Андрея Шилова. Подозреваемый сам сознался в том, что убил молодого человека.

«Я убил его. У меня так руки опухли!» – говорит Шилов.

Более того, на странице Андрея Шилова в социальной сети «ВКонтакте» вчера вечером появлялись посты, в которых приводились доводы в пользу того, что Шмелёва в момент преступления не было дома.

На той же странице появились и фотографии Андрея Шилова с убитым мужчиной до инцидента. Люди, опубликовавшие посты накануне, утверждают, что мужчины познакомились вовсе не в клубе, а знали друг друга уже давно. 

Следственный комитет сообщает, что уголовное дело возбудила местная полиция после поступления погибшего в клинику 15 сентября. По версии следствия, знакомые поссорились в ходе телефонного разговора. Затем встретились в подъезде, где подозреваемые начали избивать его. Пострадавшего отвели в его квартиру и продолжили избивать уже там. В начале октября мужчина скончался, и дело переквалифицировали в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Начальник краевого ГУВД сообщил местным СМИ, что ведомство начало проверку. Она связана с тем, что подозреваемым назначили меру пресечения, не соответствующую составу преступления. 

Напомним, накануне житель Новосибирска из-за ссоры расстрелял своего знакомого из ружья.

 

 

Эмиль Фукс

Теги: Красноярский край СУ СКР

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

сегодня 12:32 Общество 1 Коммент.

Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 15 октября: тучи и дожди

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 15 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.06.2018

Небо останется синим

Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее
Image
27.09.2017

Отставка Толоконского: как это было

Об утечках информации, отрицании и признании

Читать далее
Image
12.01.2017

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Об одном гамбургском ...

Читать далее
Image
09.12.2016

Самый северный, самый невозможный

История Заполярного театра о...

Читать далее

Новости по теме

Бывший спортсмен и уголовник: что известно о жертве красноярских «мажоров» сегодня 12:27 Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки сегодня 08:33 Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве вчера 17:46

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль