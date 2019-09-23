«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

видео "Инцидент Новосибирск"

Видео с велосипедистом, которому лень крутить педали, появилось в социальных сетях.

Находчивый сибиряк на велосипеде зацепился за грузовик и таким образом решил проехаться по трассе. Видео появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хитрый велосипедист сегодня утром на Советском шоссе», — пишет автор ролика Игорь.

В комментариях все не на шутку встревожились за судьбу новосибирца. Многие нашли такой способ передвижения опасным для жизни:

«За премией Дарвина едет».

«Он не хитрый, он безмозглый».

«Водила резко затормозит при случае и этого велосипедиста расплющит как бабочку или муху».

Напомним, в начале сентября новосибирского экстремала на велосипеде сбросили с параплана.