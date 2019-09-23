«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

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«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцевРубрика: общество, проиcшествия
15.10.2019 13:15
видео "Инцидент Новосибирск"
Видео с велосипедистом, которому лень крутить педали, появилось в социальных сетях.
Находчивый сибиряк на велосипеде зацепился за грузовик и таким образом решил проехаться по трассе. Видео появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Хитрый велосипедист сегодня утром на Советском шоссе», — пишет автор ролика Игорь.
В комментариях все не на шутку встревожились за судьбу новосибирца. Многие нашли такой способ передвижения опасным для жизни:
«За премией Дарвина едет».
«Он не хитрый, он безмозглый».
«Водила резко затормозит при случае и этого велосипедиста расплющит как бабочку или муху».
Напомним, в начале сентября новосибирского экстремала на велосипеде сбросили с параплана.
Никита Минин
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