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Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

Рубрика: общество

15.10.2019 18:01

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Военная техника дважды в неделю поднимается над жилыми домами в Железнодорожном районе Новосибирска; местный житель намерен бороться с этим дискомфортом.

В исковом заявлении, поступившем в Железнодорожный районный суд, Михаил З. обвиняет в бездействии Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте суда.

На отчаянный шаг житель улицы Бородинской пошёл после многочисленных попыток прекратить ночные полёты вертолётов в Железнодорожном районе.

«У вас соседи ремонт делали? Это как звук перфоратора за стеной до двух часов ночи. И так несколько раз», – рассказывает он, пытаясь объяснить, как воспринимается шумовой эффект от взлетающих рядом летательных аппаратов. 

В этот район автор иска переехал два года назад. Сначала недоумевал от «бонуса». Позже начал действовать. В первую очередь обратился в транспортную прокуратуру с жалобой на шум от вертолётов в ночное время. Ведомство перенаправило обращение в Росавиацию. Там, по словам мужчины, нарушений не нашли.

Уже в мае 2019 года Михаил обратился в Роспотребнадзор с просьбой замерить уровень звукового давления на территории жилой застройки. Также он просил проверить законность полётов воздушной техники ночью над домами, опираясь на данные санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Как отмечает Михаил, рассмотрев жалобу, специалисты не стали проводить исследования.

«Отказали, сославшись на отсутствие методик замера уровня шума», – комментирует Михаил.

Куча инстанций пройдена, но эффект пока нулевой. Жалоба Михаила не единственная – до него попытки прекратить «звуковые пытки» предпринимали и другие жители района. Правда, понимая, что техника военная, мало кто верил в успех.

Судебное заседание по иску Михаила З. назначено на 8 ноября.

Напомним, 30 августа Сиб.фм писал о появлении вертолётных площадок во всех районах Новосибирска. 

 

Полина Кузнецова

Теги: суд Новосибирская область вертолеты

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