9 баллов
+7
64.35 71.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

Рубрика: общество

16.10.2019 15:08

Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк

Предположительно, актрисе предлагали некую «чудо-вакцину»; такую же когда-то применяли для лечения рака у Жанны Фриске.

Больная раком Анастасия Заворотнюк отказалась от применения вакцины, которая, предположительно, продлила бы её жизнь. Об этом пишет сайт «Дни.ру». Эта «чудо-вакцина» использовалась для поддержания жизни умершей от рака Жанны Фриске. 

«Я сам онкобольной, поэтому знаю, что это такое. Две самые опасные онкологические болезни – это рак головного мозга и рак поджелудочной железы. Они развиваются наиболее стремительно. "Чудо-вакцина", которой лечили Фриске, – допинг. Вакцина продлила на какое-то время ей жизнь, приостановила рост раковых клеток, но ненадолго», – передаёт издание слова скончавшегося Иосифа Кобзона, который был знаком с ситуацией.

По некоторым данным, введение данного препарата продлило жизнь больной раком Жанны Фриске на некоторое время. Однако стоимость одной ампулы этого препарата достигает 12 тысяч евро. Более того, доступна данная вакцина лишь в США.

Напомним, накануне близкие Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о состоянии актрисы.

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы вчера 16:09 «Положение тяжёлое»: онколог рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 13.10.2019 Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы 12.10.2019 Больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов 10.10.2019 «На неё страшно смотреть»: очевидцы рассказали о Заворотнюк после выписки 09.10.2019

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске