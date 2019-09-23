Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

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Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизньРубрика: общество
16.10.2019 15:08
Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк
Предположительно, актрисе предлагали некую «чудо-вакцину»; такую же когда-то применяли для лечения рака у Жанны Фриске.
Больная раком Анастасия Заворотнюк отказалась от применения вакцины, которая, предположительно, продлила бы её жизнь. Об этом пишет сайт «Дни.ру». Эта «чудо-вакцина» использовалась для поддержания жизни умершей от рака Жанны Фриске.
«Я сам онкобольной, поэтому знаю, что это такое. Две самые опасные онкологические болезни – это рак головного мозга и рак поджелудочной железы. Они развиваются наиболее стремительно. "Чудо-вакцина", которой лечили Фриске, – допинг. Вакцина продлила на какое-то время ей жизнь, приостановила рост раковых клеток, но ненадолго», – передаёт издание слова скончавшегося Иосифа Кобзона, который был знаком с ситуацией.
По некоторым данным, введение данного препарата продлило жизнь больной раком Жанны Фриске на некоторое время. Однако стоимость одной ампулы этого препарата достигает 12 тысяч евро. Более того, доступна данная вакцина лишь в США.
Напомним, накануне близкие Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о состоянии актрисы.
Эмиль Фукс
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