Больше двух тысяч новосибирцев хотят выиграть миллион рублей в «Лидерах России»

Фото предоставлено организаторами конкурса «Лидеры России-2020»

Более двух тысяч заявок поступило от жителей Новосибирской области на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»; главным призом станет образовательный грант в размере одного миллиона рублей.

До 27 октября продлится приём заявок для участия в конкурсе «Лидеры России-2020», за первые 10 дней анкеты поступили более чем от двух тысяч новосибирцев. Об этом рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По словам Комиссарова, помимо биографической анкеты участникам нужно записать видеоинтервью. Он также отметил, что в 2020 году введены три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций», – уточнили организаторы.

Победители конкурса традиционно получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Имена лидеров России станут известны по итогам суперфинала, который пройдёт в марте-апреле 2020 года.

Напомним, 14 октября Сиб.фм писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей региона участвовать в конкурсе управленцев.