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Больше двух тысяч новосибирцев хотят выиграть миллион рублей в «Лидерах России»

Рубрика: общество

16.10.2019 10:31

Фото предоставлено организаторами конкурса «Лидеры России-2020»

Более двух тысяч заявок поступило от жителей Новосибирской области на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»; главным призом станет образовательный грант в размере одного миллиона рублей. 

До 27 октября продлится приём заявок для участия в конкурсе «Лидеры России-2020», за первые 10 дней анкеты поступили более чем от двух тысяч новосибирцев. Об этом рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По словам Комиссарова, помимо биографической анкеты участникам нужно записать видеоинтервью. Он также отметил, что в 2020 году введены три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». 

«Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций», – уточнили организаторы. 

Победители конкурса традиционно получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. 

Имена лидеров России станут известны по итогам суперфинала, который пройдёт в марте-апреле 2020 года.

Напомним, 14 октября Сиб.фм писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей региона участвовать в конкурсе управленцев. 

 

Мария Машанова

Теги: конкурсы Новосибирская область Лидеры России

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Власти Новосибирска отчитаются о готовности спецтехники к снегопаду

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Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

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Страховщики отказывают новосибирцам в выплатах после ДТП

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

«Кузбасский форсаж»: больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощи

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Больше двух тысяч новосибирцев хотят выиграть миллион рублей в «Лидерах России»

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Власти ответили на просьбу исключить депутатов из учредителей ННИИТО

сегодня 10:22 Политика 0 Коммент.

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сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском

сегодня 09:23 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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