Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

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Уголовное дело возбуждено в отношении бывших работников новосибирской мэрии – они обвиняются в мошенничестве с муниципальной недвижимостью; ущерб от действий экс-чиновников оценивают в 160 с лишним миллионов рублей.

Бывшие начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в махинациях с квартирами. Обвинительное заключение по уголовному делу сегодня утвердил прокурор Новосибирской области Яков Хорошев. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, с 2006 по 2014 год участники преступной группы, в которую кроме экс-чиновников входил ещё и предприниматель, путём обмана и злоупотребления доверием мэра Новосибирска незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие городу.

«Обвиняемые сначала оформляли права на жилые помещения на подобранных ими граждан, а затем отчуждали объекты недвижимости по рыночным ценам добросовестным покупателям», – уточнили в прокуратуре.



Сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 160 миллионов рублей.



Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что обвиняемыми по делу являются бывший начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина и её заместитель Андрей Гудченко.