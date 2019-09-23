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Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капремонт в Новосибирской области

Рубрика: общество

16.10.2019 19:41

Фото Законодательное собрание

В среду, 16 октября, состоялось очередное заседание комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; депутаты рассмотрели ряд важных вопросов.

На очередном заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области вопрос о повышении тарифов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с 2020 года в повестке не значился. Однако депутат Николай Мочалин внес его на рассмотрение.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов, проект постановления правительства региона «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020−2022 годы» в данный момент находится на обсуждении. Окончательного решения ещё не принято. Тем не менее, вопрос этот остаётся открытым, так как ещё в 2013 году себестоимость капитального ремонта равнялась 15 рублям за один квадратный метр.

Сегодня плата равняется 7,05 рубля. В 2020 году размер взноса планируется увеличить до 8,9 рубля с одного квадратного метра. Рост составит 26,24%. В 2021 году предполагается установить размер платежа на уровне 9,35 рубля, а в 2022 году — 9,85 рубля. По словам министра, это должно сбалансировать бюджет на ближайшие три года.

Парламентарии были единодушны во мнении, что так резко — более чем на четверть — тарифы поднимать нельзя.

В частности, депутат Николай Мочалин раскритиковал правительство региона за то, что оно хочет решить вопрос только за счёт населения, не предпринимая других действий по решению возникшей проблемы.

«Вы выбрали самый деструктивный подход – содрать деньги с населения. Хотя в законе есть разные варианты. Вы можете пойти в банки и получить там кредиты, обратиться к правительству и получить средства из бюджета. Совершенно недопустимо принимать такое решение», — категорично заявил депутат.

Он также напомнил, что по закону такие решения должны приниматься за три месяца до начала года.

По мнению депутата Дмитрия Козловского, максимальный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ должен быть не выше 4%.

«Тарифы на капремонт если и повышать, то не более, чем на 4%. А если этого недостаточно, нужно обращаться за поддержкой из бюджета. Выделяются же из областного бюджета средства дорожникам, АПК. Давайте добавлять деньги и на ЖКХ», — заявил Дмитрий Козловский.

Депутат Сергей Конько считает, что с таким резким повышением тарифов снизится собираемость взносов на капремонт. Кроме того на бюджет увеличится нагрузка в связи с увеличением субсидий. Повышение тарифов может привести к социальной напряжённости.

Подводя итоги дискуссии, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский отметил, что существует несколько вариантов решения возникшей проблемы, в том числе увеличение собственных доходов и экономия средств.

В результате парламентарии попросили регионального министра подготовить конкретные предложения и обсудить их на следующем заседании комитета.

Евгений Покровский, комментируя вопросы журналистов по итогу заседания, пояснил, что данный вопрос был рассмотрен потому, что к депутатам поступает много вопросов от избирателей, связанных с ростом платы за капремонт.

«Полноценного решения по этому вопросу у министерства на сегодняшний день нет. Никто не обосновал необходимость повышения тарифа на капремонт на 26%, четкого, вразумительного обоснования нет. Естественно, депутаты выступили против принятия такого решения», — резюмировал председатель комитета.

Напомним, 15 октября Сиб.фм рассказал о строительстве нового спортивного комплекса в городе Тогучине. 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область Законодательное собрание капитальный ремонт

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