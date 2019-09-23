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«Этот Псалтырь – просто бестселлер!»: как новосибирцев зазывают на православную ярмарку

Рубрика: общество, культура

17.10.2019 10:44

фото Никиты Давыденко

Всероссийская православная выставка «Покровская осень» открылась в Новосибирске; среди рядов с иконами и постной лапшой побродил корреспондент Сиб.фм.  

Выставка «Покровская осень» стартовала 16 октября в самом сердце Новосибирска. Свои товары сюда привезли порядка 200 церковных организаций из России, Белоруссии и Греции. Продавцов оказалось настолько много, что под крышей ЦУМа уместились не все: часть выставки проходила на улице, где горожан от дождя защищали лишь постоянно протекающие навесы. Однако новосибирцев непогода не спугнула: люди только и успевали бегать от прилавка к прилавку, чтобы посмотреть на привезённые из других городов иконы.

Кстати, выставка привлекла внимание не только верующих новосибирцев, но и цыган, которые, не стесняясь, предлагали «позолотить ручку» в двух шагах от священника, дающего советы по крещению детей. В какой-то момент среди рядов пронёсся крик: «Кошелёк украли! Вытащили из сумки!» После этого «попрошаек» и след простыл. 

Зато продавцы продолжали блистать талантами. То там, то тут раздавались призывы:

«Этот Псалтырь – просто бестселлер!», «Мёд такой душистый, что аж душа светлеет!», «Купите иконы побольше, маленькие не такие сильные!»

Гостям выставки предлагали купить православную литературу, художественные изделия, сувениры, продукты питания, иконы и даже CD-диски с записью духовных лекций.

Цены разнятся: что-то можно купить почти даром, а за что-то придётся выложить крупную сумму. Допустим, пачка постной лапши стоит 170 рублей, килограмм липового мёда – 800 рублей, деревянный крест – 10 тысяч.

Стоимость некоторых икон с отделкой из серебра от греческих мастеров доходит до 50 тысяч рублей. 

По словам иконописца Светланы Насибулиной, такие цены на иконы – вполне оправданы, и писаная икона в принципе не может стоить меньше 5 тысяч рублей.

«Сейчас технологии достигли совершенства: мастера искусственно старят доски. Изображение печатают на тонкой плёнке, а потом аккуратно приклеивают к доске. На писаных же иконах видно "косяки" иконописца, где-то неровный мазок, где-то просто не прописано изображение. Хорошие иконы написаны на досочках, которые плотно прилегают друг к другу и скреплены между собой шпонкой. Настоящая писаная икона размером с половину тетрадного листа стоит не менее 5000 рублей. Так как краски очень дорогие», – рассказала Светлана. 

По словам пожилой жительницы Новосибирска, которая каждый год посещает «Покровскую осень», многие товары на ярмарке стоят гораздо дешевле, чем в других местах:

«В этом году меньше товаров из Иерусалима. Говорят, накладно стало перевозить. Но кое-что брать всё же выгодно. Например, можно свечи покупать оптом: если берёшь 300 штук, каждая будет по рублю. Ходили тут слухи, что церковь пыталась запретить выставку – якобы из-за того, что люди приобретут всё необходимое дешевле и потом не станут покупать в храмах. Но не знаю – правда это или нет», – поделилась частая гостья ярмарки.

В митрополии корреспонденту Сиб.фм пояснили, что ни о каких попытках запретить мероприятие не может идти и речи. Наоборот, ярмарка проходит проходит с благословения митрополита Новосибирского и Бердского Никодима. 

Из года в год духовным центром выставки становится икона Божией Матери «Иверская». 16 октября состоялась торжественная встреча святыни с песнопениями. Сотни новосибирцев пришли сюда, чтобы своими глазами увидеть икону и помолиться рядом с ней. 

«Не так часто удаётся съездить в Мочище, чтобы попросить здоровья для близких у Богоматери. Поэтому каждый раз, как её к нам привозят, я прихожу на выставку. Также тут можно заказать у священников молитву, чтобы они попросили у Бога благополучия для тебя. Это можно сделать в любой новосибирской церкви, но когда за тебя молятся в разных уголках России – это совершенно другое», – поделилась ещё одна участница мероприятия. 

Популярность ярмарки среди верующих новосибирцев понятна: многих впечатляют ассортимент и цены. Однако у священников отношение к выставке-продаже – неоднозначное. 

По словам отца Владимира из церкви Николая Чудотворца, его смущает «ярко выраженная коммерция мероприятия».

«Возникает вопрос, что движет продавцами: желание заработать денег или прославить Бога? Но с другой стороны, где сейчас нет этой коммерции? И в храмах продаются свечки и иконы. Еда, тепло не бесплатно же даются. И монастыри нужно на что-то строить. Поэтому я скорее положительно отношусь к таким выставкам. Вреда они точно никакого не несут», – поделился священнослужитель.

Ярмарка продлится до 21 октября в помещении торгового центра «ЦУМ» по адресу: проспект Димитрова, 5. Режим работы: с 10:00 до 18:00, вход свободный. 

Напомним, 1 октября корреспондент Сиб.фм посетил белорусскую ярмарку в Новосибирске. 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область православие религия

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