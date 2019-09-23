Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»

В одном из дворов Барнаула, предположительно, нашли бомбу с часовым механизмом; на месте работают ФСБ и робот-сапёр.

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили сегодня днём во дворе жилого дома на улице Малахова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. В пресс-службе рассказали, что это не учения.

На фото, которые присылают очевидцы в сообщество «Инцидент Барнаул», видно, что на месте происшествия работает группа сотрудников ФСБ. Также для работ задействовали робота-сапёра.

Жильцы дома пишут, что весь угловой подъезд эвакуировали и что сотрудники ФСБ не пропускают во двор местных жителей. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в сентябре в одном из дворов Новосибирска обнаружили предмет, похожий на гранату.