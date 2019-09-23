Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

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Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в БарнаулеРубрика: проиcшествия
16.10.2019 14:11
фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»
В одном из дворов Барнаула, предположительно, нашли бомбу с часовым механизмом; на месте работают ФСБ и робот-сапёр.
Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили сегодня днём во дворе жилого дома на улице Малахова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. В пресс-службе рассказали, что это не учения.
На фото, которые присылают очевидцы в сообщество «Инцидент Барнаул», видно, что на месте происшествия работает группа сотрудников ФСБ. Также для работ задействовали робота-сапёра.
Жильцы дома пишут, что весь угловой подъезд эвакуировали и что сотрудники ФСБ не пропускают во двор местных жителей. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, в сентябре в одном из дворов Новосибирска обнаружили предмет, похожий на гранату.
Эмиль Фукс
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