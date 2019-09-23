Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

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Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал СледкомРубрика: проиcшествия
16.10.2019 12:06
фото следственного комитета РФ по свердловском области, из архива Сиб.фм
Двое мужчин и женщина подозреваются в совершении тяжкого преступления; по предварительным данным, они убили Ксению, чтобы завладеть её автомобилем.
Следственный комитет РФ по Свердловской области опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Снимки появились на официальном сайте ведомства.
«В городе Челябинске оперативниками полиции установлены и задержаны трое официально не работающих местных жителей – двое мужчин 1977 и 1990 года рождения, а также женщина 1988 года рождения. По предварительным данным следствия, убийство женщины было совершено группой лиц в целях хищения автомашины», – сообщает пресс-служба Следкома.
В ближайшее время потенциальным убийцам предъявят обвинение по статьям «убийство» и «разбой», за что им грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Ксения Каторгина отправилась показать свою машину Audi Q5 покупателю, после чего исчезла. Позже автомобиль Ксении со следами крови обнаружили в Челябинске. Тело девушки нашли 15 октября в канализационном коллекторе.
У Ксении осталась несовершеннолетняя дочь.
Напомним, 6 сентября при схожих обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова.
Никита Минин
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