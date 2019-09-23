ХК «Сибирь» – «Спартак»: время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» – «Спартак»: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
16.10.2019 09:59
Фото с сайта ХК «Сибирь»
Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» проведёт против московского «Спартака»; букмекеры уверены в победе столичной команды.
Выездная серия «Сибири» продолжается в Москве. Столичный «Спартак» принимает сибиряков на своём льду первый раз за сезон. Матч начнётся сегодня, 16 октября, в 23:30 по новосибирскому времени.
История встреч «Сибири» со «Спартаком» противоречива. Последнюю игру в прошлом сезоне новосибирцы выиграли 4:3 в овертайме. Однако до этой победы потерпели два разгромных поражения со счётом 4:0 и 7:0.
Прогнозы букмекеров на предстоящий матч единогласные – коэффициент на победу «Спартака» 2.1 против 3.1 у «Сибири».
Напомним, 14 октября новосибирцы проиграли выездной матч против «Нефтехимика».
Эмиль Фукс
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