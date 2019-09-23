Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

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Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе БердскаРубрика: общество
16.10.2019 16:53
фото с сайта pixabay.com
Из-за серии прорывов труб без горячей и холодной воды остались не менее 30 жилых домов; причиной аварий стал гидроудар на насосной станции.
Коммунальные службы продолжают устранять последствия семи аварий, которые произошли накануне на магистральном трубопроводе в Бердске. Об этом сообщает администрация города. Причина, по оценке местного КБУ, в резком скачке напряжения.
«Ориентировочно в 8:30 произошёл скачок напряжения, остановка подающего насоса холодной питьевой воды на город на насосной станции НФС-2 в результате возникшего гидроудара, зафиксирован ряд аварийных ситуаций на водопроводных сетях», – комментирует служба.
Ранее коммунальщики обещали, что до 13 часов сегодняшнего дня воду получат жители домов в Микрорайоне. Вода вернулась в дома в обозначенное время. Однако появилась ещё одна проблема. Местные жители жалуются, что вода не доходит до верхних этажей из-за нехватки давления. Аварийные службы утверждают, что все выявленные дефекты исправят к вечеру 16 октября.
«У потребителей Микрорайона наблюдается снижение давления холодной воды и (или), при увеличении водоразбора, полное её отсутствие», – пишет КБУ.
Из-за вчерашних аварий сегодня с утра без воды оставались три школы, детский сад и 30 многоквартирных домов в разных районах города. Всем, кого затронуло отключение, коммунальные службы организовали подвоз воды. В первую очередь её доставляли в больницы и детсады.
Напомним, в начале октября загрязнённую фекальными водами почву после коммунальной аварии в Бердске вывезли на полигон твёрдых бытовых отходов.
Эмиль Фукс
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