«Кузбасский форсаж»: больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощи

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«Кузбасский форсаж»: больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощиРубрика: общество, проиcшествия
16.10.2019 10:53
фото пресс-службы Мариинского городского суда Кемеровской области
ГИБДД трижды выписывала штрафы городской больнице; работники скорой вынуждены были превышать скорость, чтобы успеть к пациентам.
В Кемеровской области сотрудники ГИБДД выписали три штрафа медицинскому учреждению за то, что машины скорой помощи слишком быстро добирались до больных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.
В августе 2019 года в суд поступили жалобы от больницы на постановления об административных нарушениях, предусматривающих штраф в 500 рублей каждый.
По данным ГИБДД, 5 и 28 июня, а также 1 июля машины скорой помощи учреждения здравоохранения превышали скорость более чем на 20 километров в час во время выполнения неотложных выездов к пострадавшим людям.
«Однако, согласно доводам жалобы, установлено, что водители транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от некоторых требований Правил дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении.
Таким образом, водитель скорой имел полное право превысить дозволенную скорость, чтобы своевременно оказать помощь пациенту.
Примечательно, что люди, выписавшие штрафы больнице, на заседание суда не явились, хотя и были уведомлены о нём заранее.
В результате Мариинский городской суд аннулировал эти постановления из-за отсутствия доказательств правонарушения.
Напомним, в середине августа стало известно, что врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней.
Никита Минин
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