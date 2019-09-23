«Кузбасский форсаж»: больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощи

фото пресс-службы Мариинского городского суда Кемеровской области

ГИБДД трижды выписывала штрафы городской больнице; работники скорой вынуждены были превышать скорость, чтобы успеть к пациентам.

В Кемеровской области сотрудники ГИБДД выписали три штрафа медицинскому учреждению за то, что машины скорой помощи слишком быстро добирались до больных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

В августе 2019 года в суд поступили жалобы от больницы на постановления об административных нарушениях, предусматривающих штраф в 500 рублей каждый.

По данным ГИБДД, 5 и 28 июня, а также 1 июля машины скорой помощи учреждения здравоохранения превышали скорость более чем на 20 километров в час во время выполнения неотложных выездов к пострадавшим людям.

«Однако, согласно доводам жалобы, установлено, что водители транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от некоторых требований Правил дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении.

Таким образом, водитель скорой имел полное право превысить дозволенную скорость, чтобы своевременно оказать помощь пациенту.

Примечательно, что люди, выписавшие штрафы больнице, на заседание суда не явились, хотя и были уведомлены о нём заранее.

В результате Мариинский городской суд аннулировал эти постановления из-за отсутствия доказательств правонарушения.

Напомним, в середине августа стало известно, что врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней.