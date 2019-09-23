Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

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Самолёт, летевший из Владивостока в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске; пассажиру потребовалась срочная медицинская помощь.

Аэробус компании S7, следовавший в Новосибирск из Владивостока, экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, для оказания помощи мужчине на борт были вызваны врачи скорой медицинской помощи и сотрудник аэропорта. После того как помощь была оказана, самолёт продолжил полёт по своему маршруту.

Также ТАСС сообщил, что пассажир с рейса не снимался. Необходимую помощь ему оказали прямо на борту воздушного судна.

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал, что из-за лисиц на взлётной полосе самолёт не мог сесть в аэропорту Барнаула.