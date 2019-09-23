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Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

Рубрика: общество, проиcшествия

16.10.2019 14:53

Фото с сайта jetphotos.com

Самолёт, летевший из Владивостока в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске; пассажиру потребовалась срочная медицинская помощь. 

Аэробус компании S7, следовавший в Новосибирск из Владивостока, экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС. 

По данным издания, для оказания помощи мужчине на борт были вызваны врачи скорой медицинской помощи и сотрудник аэропорта. После того как помощь была оказана, самолёт продолжил полёт по своему маршруту.

Также ТАСС сообщил, что пассажир с рейса не снимался. Необходимую помощь ему оказали прямо на борту воздушного судна.

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал, что из-за лисиц на взлётной полосе самолёт не мог сесть в аэропорту Барнаула. 

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область S7 самолёт

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