Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

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ГИБДД и Гидроментцентр предупреждают сибиряков о грядущих холодах и осадках в виде снега; новосибирцы спешат «переобуть» автомобили.

Пришло время менять летние шины на зимние. Причём, сделать это надо как можно быстрее — инспекторы ГИБДД и синоптики видят на горизонте поводы для тревоги. Со дня на день погода испортится ещё сильнее, и перемещаться по дорогам региона на летней резине будет просто небезопасно.

"Даже в небольшой снегопад, категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине, так как вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения", — призвали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Финал "бабьего лета" в Сибири констатируют и синоптики. Гидрометцентр России опубликовал неутешительный прогноз на ближайшие дни.

Начиная с 16 октября стоит готовиться к понижению температуры ночью до минус 6 градусов. Более того, похолодание будет сопровождаться мокрым снегом.

Осадки, кстати говоря, уже совсем рядом с Новосибирском. Сегодня в сообществе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" пользователь поделился записью с видеорегистратора: водитель едет из Челябинска в Новосибирск, а вокруг автомобиля летают хлопья снега.

Сиб.фм выяснил, как давно новосибирцы задумались о переходе на зимнюю резину с летней, и во сколько в среднем выйдет новая "обувка" автомобиля.

"К нам люди уже две недели подряд обращаются постоянно. И сейчас поток людей только увеличивается. Замена шин в среднем выходит в 1500-2000 рублей.

Тут уже все зависит от диаметра колеса и типа кузова", — сообщили в одном из популярных новосибирских автосервисов.

В целом, в каждом автосервисе Новосибирска сейчас ажиотаж — сотрудники шиномонтажа не советуют дотягивать замену резины до последнего момента. В другой известный сервис начали обращаться позже.

"Примерно числа с 10-го автомобилисты стали заезжать менять резину. Но сейчас по всей Сибири в наших точках возможно обслуживание только по записи. В некоторых филиалах время расписано уже на две недели вперёд. Замена резины у нас стоит от 1000 рублей, конечно, в зависимости от параметров автомобиля", — рассказали Сиб.фм в автосервисе.

Некоторые новосибирцы уже сейчас пишут о том, что не успевают "переобуться" к зиме.

"Только пару часов приехал с монтажа. Запись уже на неделю вперед, многие не успели к заморозкам. При мне заходили люди с наивным вопросом "можно сейчас у вас переобуться?", а ближайшая запись на вторник!", — пишет комментатор в соцсети.

Водителям, которые не успели сменить резину на зимнюю, сотрудники ГИБДД советуют не выезжать на личном авто в плохую погоду и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, 16 октября в Новосибирске произошло смертельное ДТП.