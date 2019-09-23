Love Radio дарит романтический ужин на крыше

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Love Radio дарит романтический ужин на крышеРубрика: афиша, общество
18.10.2019 07:43
Фото Love Radio
Этой осенью у новосибирцев есть шанс порадовать свою вторую половинку необычным свиданием; незабываемый романтический ужин на крыше можно выиграть, слушая Love Radio 94.2 FM.
Lovи моменты любви на Love Radio!
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо по будням с 1 по 31 октября ловить в эфире Love Radio 94.2 FM кодовый сигнал, заходить в группу Love Radio Новосибирск 94.2 FM и оставлять свой комментарий под специальным постом. Каждую неделю редакция радиостанции будет определять счастливого победителя.
Главный приз акции включает в себя профессиональную фотосессию на крыше и ужин для двоих с восхитительным видом на город.
Не упусти своё романтическое свидание на головокружительной высоте! Подробности в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте»: и по телефону +7 (383) 362-07-67.
Генеральный партнер проекта – Мебельный салон «ОСКАР». «ОСКАР» – цены на кухни просто песня!
Запрещено для детей.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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