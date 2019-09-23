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Instagram отменяет лайки

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В России предложили не считать пиво алкоголем

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Love Radio дарит романтический ужин на крыше

Рубрика: афиша, общество

18.10.2019 07:43

Фото Love Radio

Этой осенью у новосибирцев есть шанс порадовать свою вторую половинку необычным свиданием; незабываемый романтический ужин на крыше можно выиграть, слушая Love Radio 94.2 FM.

Lovи моменты любви на Love Radio!

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо по будням с 1 по 31 октября ловить в эфире Love Radio 94.2 FM кодовый сигнал, заходить в группу Love Radio Новосибирск 94.2 FM и оставлять свой комментарий под специальным постом. Каждую неделю редакция радиостанции будет определять счастливого победителя.

Главный приз акции включает в себя профессиональную фотосессию на крыше и ужин для двоих с восхитительным видом на город.

Не упусти своё романтическое свидание на головокружительной высоте! Подробности в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте»:  и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнер проекта – Мебельный салон «ОСКАР». «ОСКАР» – цены на кухни просто песня!

Запрещено для детей.

Анатолий Якимов

Теги: ВЫБЕРИ РАДИО Новосибирск

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Лента новостей

Предложить новость

Берёзовая кора может защитить печень Новосибирцев от повреждений

сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: снег, дождь и снова снег

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 18 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

«Динамика превосходная»: Андрей Травников отметил рост числа НКО в Новосибирской области

вчера 20:41 Политика 0 Коммент.

«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробки

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

вчера 18:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

вчера 17:56 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

В Минтрансе заявили об убыточности метрополитена

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Новосибирск

вчера 16:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Спартак»

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

вчера 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

вчера 14:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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