Love Radio дарит романтический ужин на крыше

Фото Love Radio

Этой осенью у новосибирцев есть шанс порадовать свою вторую половинку необычным свиданием; незабываемый романтический ужин на крыше можно выиграть, слушая Love Radio 94.2 FM.

Lovи моменты любви на Love Radio!

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо по будням с 1 по 31 октября ловить в эфире Love Radio 94.2 FM кодовый сигнал, заходить в группу Love Radio Новосибирск 94.2 FM и оставлять свой комментарий под специальным постом. Каждую неделю редакция радиостанции будет определять счастливого победителя.

Главный приз акции включает в себя профессиональную фотосессию на крыше и ужин для двоих с восхитительным видом на город.

Не упусти своё романтическое свидание на головокружительной высоте! Подробности в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте»: и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнер проекта – Мебельный салон «ОСКАР». «ОСКАР» – цены на кухни просто песня!

Запрещено для детей.