Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

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Правительство Новосибирской области делает всё возможное, чтобы защитить пострадавших дольщиков, включённых в реестр граждан, чьи деньги привлекли для строительства многоквартирных домов; их права были нарушены.

На территории региона реализуются новые механизмы по решению проблем добросовестных обманутых дольщиков. Об этом 15 октября рассказал министр строительства Иван Шмидт во время пресс-конференции. Ряд мер в сфере долевого строительства реализуется под постоянным контролем регионального минстроя. Готовится к запуску «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области».

«Минстрой региона действует в сфере долевого строительства только в рамках правового поля. На постоянной основе министерством ведётся конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведётся конструктивная работа, подвижки есть. Один из примеров – район Закаменский, по которому мы вошли в русло практического взаимодействия, и первый дом мы планируем достроить уже в следующем году. В ближайшее время планируем достроить все дома в этом микрорайоне. Как только перешли на конструктивный диалог, совместными усилиями нашли возможности в части оптимизации технологического присоединения к инженерным сетям, необходимой корректировки проектной документации, выработали принципиальные решения по земельным участкам», – прокомментировал Иван Шмидт.

По словам Ивана Шмидта, региональным минстроем региональный план-график законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков, включённых в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Региональное министерство строительства проводит работу по реализации комплекса мер по достройке проблемных долевых домов. В настоящее время в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырёх проблемных объектов. Кроме того, четыре жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами», введены в эксплуатацию.

В числе наиболее значимых мер господдержка участников долевого строительства – с 2015 года в реестр на получение субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 миллиона рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2,153 млн рублей.

Также субсидии предоставлены на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования. С 2015 года по 2018 год на эти цели перечислено порядка 360 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 30 млн рублей.

Ещё одной мерой господдержки является предоставление жилых помещений и земельных участков. На сегодняшний день в процессе реализации находятся 14 масштабных инвестиционных проектов, реализация которых позволит восстановить нарушенные права граждан, являющихся дольщиками по 14 объектам.

При министерстве строительства Новосибирской области, по поручению губернатора, создано порядка 40 рабочих групп, которые определяют мероприятия для завершения строительства «проблемных» домов и жилых комплексов. Всего с начала года проведено 64 заседания с привлечением участников долевого строительства, сотрудников прокуратуры и органов МВД

С 1 июля 2019 года изменилось законодательство о долевом строительстве. По этой причине была создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области».

Напомним, 15 октября состоялось выездное совещание на реконструируемом Монументе Славы с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.