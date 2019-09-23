Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском

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Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под НовосибирскомРубрика: общество
16.10.2019 20:24
ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM
Врачи-педиатры выписывали лечение но не давали рецептов; бесплатные лекарства могут получать дети до шести лет.
Врачи из Чулымского района рекомендовали лекарства больным детям, но не выписывали положенных бесплатных рецептов. Сегодня, 16 октября прокуратура Новосибирской области сообщила о мерах по защите прав детей из многодетных семей.
Проверка амбулаторных карт детей до шести лет в больницах Чулымского района установила, что педиатры назначают лечение препаратами из перечня бесплатных лекарств минздрава Новосибирской области, но не выписывают рецептов.
По Закону Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» дошкольники из многодетных семей имеют право на бесплатные лекарства.
Прокурор Чулымского района Илья Липатов внёс главному врачу Чулымской центральной районной больницы Сергею Герасимову представление об устранении нарушений законодательства.
Напомним, с 5 октября жизненно важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска.
Никита Манько
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