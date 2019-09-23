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Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском

Рубрика: общество

16.10.2019 20:24

ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM

Врачи-педиатры выписывали лечение но не давали рецептов; бесплатные лекарства могут получать дети до шести лет.

Врачи из Чулымского района рекомендовали лекарства больным детям, но не выписывали положенных бесплатных рецептов. Сегодня, 16 октября прокуратура Новосибирской области сообщила о мерах по защите прав детей из многодетных семей.

Проверка амбулаторных карт детей до шести лет в больницах Чулымского района установила, что педиатры назначают лечение препаратами из перечня бесплатных лекарств минздрава Новосибирской области, но не выписывают рецептов. 

По Закону Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» дошкольники из многодетных семей имеют право на бесплатные лекарства. 

Прокурор Чулымского района Илья Липатов внёс главному врачу Чулымской центральной районной больницы Сергею Герасимову представление об устранении нарушений законодательства.

Напомним, с 5 октября жизненно важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска.

 

Никита Манько

Теги: лекарства прокуратура дети

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сегодня 19:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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