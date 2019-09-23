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Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

Рубрика: общество

16.10.2019 12:38

Фото с сайта мэрии Новосибирска

В Новосибирске завершается реконструкция Монумента Славы; сквер станет не только более благоустроенным, но и максимально безопасным – там установят тревожные кнопки. 

Работы по благоустройству Монумента Славы, начатые в этом году, практически завершены. Там обновлены пилоны с именами погибших, заменена плитка, установлены пандусы, а также системы освещения и видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

«В преддверии 75-летия Победы завершается реконструкция главного памятника Новосибирска – Монумента Славы. Мы не жалеем усилий. Основной объём работ завершён. До конца октября будут уложены оставшаяся плитка и гранитные ступени на входной группе», – прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

В парке полностью обновили систему освещения, установили видеокамеры и тревожную кнопку, экстренный вызов с которой сразу поступает на номер 112.

Стоимость работ по масштабной реконструкции Монумента Славы составила 180 миллионов рублей. 

В следующем году работы по благоустройству сквера будут продолжены: в планах – обновить Аллею оружия, 18-метровый меч, а также завершить озеленение территории.

Напомним, 2 июля Сиб.фм писал о том, что сэкономленные в рамках нацпроекта миллионы направят на благоустройство объектов в Новосибирской области. 

Мария Машанова

Теги: реконструкция Новосибирская область Монумент Славы

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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