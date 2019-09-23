Новосибирец получил миллион долларов за программу для вычисления рака по наследству

Фото пресс-службы НГУ

Математик из НГУ стал заведовать лабораторией в новозеландском университете; местные министры дали исследователям максимально большой грант.

Выпускник НГУ Александр Гаврюшкин с командой программистов создали медицинский стартап в Новой Зеландии и выиграли крупный грант. Сегодня, 16 октября пресс-службы НГУ поздравила выпускника с первым грантов в миллион долларов.

Математик из Новосибирска разработал проект «Вычислительной платформы для филогенетического анализа соматической эволюции», который предполагает поиск возможности передачи рака по наследству на основе анализа медицинских данных. Сам Александр Гаврюшкин сейчас работает заведующим лабораторией анализа биологических данных Университета Отаго в Новой Зеландии.

Стартап научного коллектива под руководством новосибирца получил поддержку фонда Endeavour при Министерстве бизнеса Новой Зеландии. Исследователи получили максимально возможный грант на создание программы – миллион новозеландских долларов.

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