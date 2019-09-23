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Новосибирские учёные восстановили сбитую на войне «Чайку»Рубрика: общество
16.10.2019 14:37
Фото предоставлено сотрудниками НГТУ
Новосибирские учёные восстановили истребитель И-153 «Чайка»; самолёт станет экспонатом музея военной техники в Свердловской области.
О восстановлении раритетного самолёта, найденного в болоте, сообщили сотрудники НГТУ НЭТИ. Легендарная «Чайка» классифицируется как полутораплан, один из немногих бипланов с убирающимися шасси.
«"Чаек" у нас в реставрации было три, и мы все их восстановили до лётного состояния. Этот, четвёртый самолёт, был найден в начале 90-х годов в Тверской области или в Карелии. Он восстановлен только в виде макета, то есть в воздух самостоятельно не поднимется», – рассказал Владимир Бернс, руководитель ООО «Авиареставрация».
У модели почти все металлические детали оригинальные. Известно, что большинство из них принадлежало самолёту с бортовым номером 75.
Ведущий инженер лаборатории реставрации раритетных самолётов НГТУ НЭТИ Виктор Лушин рассказал, что восстановленный самолёт был сбит, долгое время находился в болоте, и его корпус покрылся коррозией. У «Чайки» сохранились ферма фюзеляжа и центроплан, новые детали были сделаны по восстановленным чертежам.
Воссозданный самолёт будет выставлен в музее военной техники города Верхняя Пышма Свердловской области.
Самолёт-истребитель И-153 был создан в начале 1930-х годов в ОКБ Поликарпова и сыграл важную роль в боях на реке Халхин-Гол и в Великой Отечественной войне.
Напомним, 10 октября Сиб.фм писал о самолёте с треснувшим стеклом.
Алёна Коврова
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