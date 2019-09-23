Лента новостейПредложить новость
Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе
Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком
«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
16.10.2019 15:02
фото с сайта pixabay.com
Сообщения о взрыве поступают от местных жителей; правоохранители информацию не подтверждают.
Громкий взрыв прогремел в Куйбышеве в районе дома № 4 на Первом квартале. Об этом сообщает подписчик сообщества «Новости дня. Барабинск». Очевидцы рассказали Сиб.фм подробности происшествия.
«Что-то очень громко бахнуло. Я аж до потолка подпрыгнула. Подробностей не знаю», – написала жительница соседнего дома.
По словам очевидцев, взрыв произошёл около 12 часов дня.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что заявок с этого адреса спасателям не поступало. То же самое говорят и в областном ГУ МВД.
В свою очередь очевидцы пишут, что на место происшествия приехали сотрудники полиции. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, сегодня в Барнауле обнаружили свёрток, похожий на взрывное устройство.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе
Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком
«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное