Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

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Сообщения о взрыве поступают от местных жителей; правоохранители информацию не подтверждают.

Громкий взрыв прогремел в Куйбышеве в районе дома № 4 на Первом квартале. Об этом сообщает подписчик сообщества «Новости дня. Барабинск». Очевидцы рассказали Сиб.фм подробности происшествия.

«Что-то очень громко бахнуло. Я аж до потолка подпрыгнула. Подробностей не знаю», – написала жительница соседнего дома.

По словам очевидцев, взрыв произошёл около 12 часов дня.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что заявок с этого адреса спасателям не поступало. То же самое говорят и в областном ГУ МВД.

В свою очередь очевидцы пишут, что на место происшествия приехали сотрудники полиции. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сегодня в Барнауле обнаружили свёрток, похожий на взрывное устройство.