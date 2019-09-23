9 баллов
+7
64.35 71.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

Рубрика: общество

16.10.2019 14:45

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на Монументе Славы; особое внимание он уделил необходимости максимально эффективного использования средств.

Глава региона Андрей Травников провёл выездное совещание на реконструируемом Монументе Славы – мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил об эффективности использования средств, направленных на реконструкцию комплекса из областного и федерального бюджетов.

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» – для всех новосибирцев значимое место. Поэтому его реконструкции уделяется повышенное внимание. Андрей Травников подчеркнул, что всё, что должно быть сделано на первом этапе, нужно выполнить в кратчайшие сроки – до завершения строительного сезона.

«Основные работы, в частности, укладку плитки, надо успеть завершить на этой неделе. В целом темпы работ достаточно высокие, особенно учитывая тот факт, что объект большой и по ходу приходилось принимать решения по увеличению объёмов работы, по некоторым техническим вопросам. Мы и раньше понимали, что придётся полностью, а не выборочно менять плитку, что после "дефектовки" пилонов возникнут дополнительные работы. Пришлось принимать решение и об увеличении финансирования», – пояснил Андрей Травников.

На реконструкцию «Монумента Славы», по решению правительства Новосибирской области, из областного бюджета было выделено дополнительно 24,7 миллиона рублей. В 2020 году предполагается направить из областного бюджета сопоставимую сумму. Сейчас техническая готовность мемориального комплекса составляет 70 %.

К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году должна быть реконструирована территория Монумента Славы. Благоустройство Сквера Славы и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» проходит при финансировании из областного бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», а также за счёт средств государственной программы «Культура Новосибирской области». Из федерального, регионального и муниципального бюджетов на условиях софинансирования выделены деньги на реализацию проекта. В сумме 133,77 млн рублей. 

В проекте предусмотрен демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковка), ремонт наружного освещения, озеленение территории. Из средств областного бюджета в рамках мероприятий программы «Культура Новосибирской области», курируемой министерством культуры Новосибирской области, на сумму 64,64 млн рублей заключён контракт на выполнение работ по демонтажу существующих покрытий, гидроструйной очистке поверхностей, ремонтные работы, монтаж сети электроснабжения стационарного поста оповещения и системы звукового обеспечения, монтаж сети художественного освещения, комплекса технических систем безопасности, реконструкция общей сети освещения.

Дополнительно будут уложены тактильные дорожки и установлены пандусы для 15 маломобильных граждан, оборудованы стойки с кнопками экстренного вызова для подачи сигнала в Систему-112.

Напомним, 15 октября стало известно, что в Новосибирске появится Умная долина

 

Анатолий Якимов

Теги: Правительство Новосибирской области Новосибирск Монумент Славы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.09.2018

Голоса городские и сельские

Сравнительные итоги выборов губернатора...

Читать далее
Image
22.08.2018

Заботы малого бизнеса

Новосибирские предприниматели обеспокоены будущим ...

Читать далее
Image
10.08.2018

Имидж и креатив

Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...

Читать далее
Image
08.08.2018

Развивать Советский

С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее
Image
27.07.2018

Тысячи идей и предложений

В Новосибирской области подвели первые итог...

Читать далее

Новости по теме

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое сегодня 18:00 Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе сегодня 12:38

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске