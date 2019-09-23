Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на Монументе Славы; особое внимание он уделил необходимости максимально эффективного использования средств.

Глава региона Андрей Травников провёл выездное совещание на реконструируемом Монументе Славы – мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил об эффективности использования средств, направленных на реконструкцию комплекса из областного и федерального бюджетов.

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» – для всех новосибирцев значимое место. Поэтому его реконструкции уделяется повышенное внимание. Андрей Травников подчеркнул, что всё, что должно быть сделано на первом этапе, нужно выполнить в кратчайшие сроки – до завершения строительного сезона.

«Основные работы, в частности, укладку плитки, надо успеть завершить на этой неделе. В целом темпы работ достаточно высокие, особенно учитывая тот факт, что объект большой и по ходу приходилось принимать решения по увеличению объёмов работы, по некоторым техническим вопросам. Мы и раньше понимали, что придётся полностью, а не выборочно менять плитку, что после "дефектовки" пилонов возникнут дополнительные работы. Пришлось принимать решение и об увеличении финансирования», – пояснил Андрей Травников.

На реконструкцию «Монумента Славы», по решению правительства Новосибирской области, из областного бюджета было выделено дополнительно 24,7 миллиона рублей. В 2020 году предполагается направить из областного бюджета сопоставимую сумму. Сейчас техническая готовность мемориального комплекса составляет 70 %.

К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году должна быть реконструирована территория Монумента Славы. Благоустройство Сквера Славы и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» проходит при финансировании из областного бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», а также за счёт средств государственной программы «Культура Новосибирской области». Из федерального, регионального и муниципального бюджетов на условиях софинансирования выделены деньги на реализацию проекта. В сумме 133,77 млн рублей.

В проекте предусмотрен демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковка), ремонт наружного освещения, озеленение территории. Из средств областного бюджета в рамках мероприятий программы «Культура Новосибирской области», курируемой министерством культуры Новосибирской области, на сумму 64,64 млн рублей заключён контракт на выполнение работ по демонтажу существующих покрытий, гидроструйной очистке поверхностей, ремонтные работы, монтаж сети электроснабжения стационарного поста оповещения и системы звукового обеспечения, монтаж сети художественного освещения, комплекса технических систем безопасности, реконструкция общей сети освещения.

Дополнительно будут уложены тактильные дорожки и установлены пандусы для 15 маломобильных граждан, оборудованы стойки с кнопками экстренного вызова для подачи сигнала в Систему-112.

Напомним, 15 октября стало известно, что в Новосибирске появится Умная долина.