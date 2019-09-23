Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

Фото с сайта Следственного комитета Новосибирской области

Сильнейшие ожоги получил рабочий во время пожара в центре вирусологии «Вектор»; по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ, повлёкшего тяжкий вред здоровью, расследует следственный отдел по городу Оби. Речь идёт о пожаре в научном центре вирусологии «Вектор», во время которого серьёзно пострадал мастер-отделочник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

«По данным следствия, с 7 августа по 16 сентября на пятом этаже "Вектора" ООО "СМУ 8 Групп" на основании договора подряда с нарушением правил техники безопасности производило комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем», – уточнили в ведомстве.

Около 17 часов 16 сентября произошёл пожар, рабочий получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

«По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», – добавили в пресс-службе Следкома по Новосибирской области.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм сообщал подробности инцидента на «Векторе».