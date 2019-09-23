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Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом

Рубрика: общество

16.10.2019 20:03

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НОВОСТИ ФССП РОССИИ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Житель Новосибирского района не платил алименты, но часто менял дорогие авто; пристав претворился покупателем и забрал ключи.   

Продавец новой «Тойоты Камри» лишился автомобиля из-за хитрости судебных приставов. Сегодня, 16 октября пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области опубликовала историю о наказании алиментщика.

Владелец авто задолжал крупную сумму по алиментам своему несовершеннолетнему ребёнку и скрывался от приставов с 2018 года. Сотрудник регионального УФССП обнаружил, что недавно должник купил «Тойоту Камри» 2016 года выпуска и вскоре выставил машину на продажу.

Пристав представился покупателем на площадке Drom.ru и назначил продавцу встречу на СТО. Сделка не состоялась, иномарка была арестована и изъята, а на должника составили административный протокол о неуплате алиментов. Сумма долга составила 420 тысяч рублей.

Напомним, 26 июня приставы назвали район Новосибирска с наибольшим количеством должников.

 

Никита Манько

Теги: торговля приставы авто алименты

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сегодня 19:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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