Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НОВОСТИ ФССП РОССИИ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Житель Новосибирского района не платил алименты, но часто менял дорогие авто; пристав претворился покупателем и забрал ключи.

Продавец новой «Тойоты Камри» лишился автомобиля из-за хитрости судебных приставов. Сегодня, 16 октября пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области опубликовала историю о наказании алиментщика.

Владелец авто задолжал крупную сумму по алиментам своему несовершеннолетнему ребёнку и скрывался от приставов с 2018 года. Сотрудник регионального УФССП обнаружил, что недавно должник купил «Тойоту Камри» 2016 года выпуска и вскоре выставил машину на продажу.

Пристав представился покупателем на площадке Drom.ru и назначил продавцу встречу на СТО. Сделка не состоялась, иномарка была арестована и изъята, а на должника составили административный протокол о неуплате алиментов. Сумма долга составила 420 тысяч рублей.

Напомним, 26 июня приставы назвали район Новосибирска с наибольшим количеством должников.