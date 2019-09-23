Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области

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Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской областиРубрика: общество
16.10.2019 18:57
Фото из архива Сиб.фм
Коммунальщик брал часть расходов на мелкие нужды предприятия; за 30 тысяч ущерба дали два года условно.
Директор МУП «Управляющая организация по коммунальному хозяйству» в Зюзинском сельсовете 61-летний Сергей Белов ответил за мелкие хищения средств из кассы предприятия. Сегодня, 16 октября прокуратура Новосибирской области сообщила о приговоре Барабинского районного суда.
Согласно материалам дела, с февраля по августа 2018 года 61-летий руководитель четыре раза брал казённые деньги на собственные нужды. Мужчина устно приказывал главному бухгалтеру выдать деньги на приобретение материальных ценностей для организации, но часть присваивал себе.
Коммунальщик даже предоставил подложные товарные чеки о приобретении продукции, но ревизия выявила обман. Всего директор ЖКХ смог присвоить около 30 тысяч рублей, но возместил ущерб полностью в досудебном порядке.
Суд приговорил управленца к двум годам лишения свободы условно и назначил испытательный срок в один год, сообщили в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, 25 сентября стало известно, что экс-чиновник новосибирского Росреестра заплатит «десятину» за мошенничество с ущербом на полмиллиарда.
Никита Манько
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