Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь день

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Прояснения ожидать не приходится; на ближайшие сутки прогноз неутешительный.

В четверг, 17 октября, синоптики не прогнозируют значительных изменений по сравнению со вчерашним днём. Весь день будет дождливо и пасмурно, согласно сайту gismeteo.ru.

Температура воздуха днём +5...+6 градусов, ночью может опуститься до +3. Ветер западный 7-10 метров в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба — предположительно, к вечеру может подняться до 742.