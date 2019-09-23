Лента новостейПредложить новость
Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь день
Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском
Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом
Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь деньРубрика: общество
17.10.2019 07:01
Фото Pixabay
Прояснения ожидать не приходится; на ближайшие сутки прогноз неутешительный.
В четверг, 17 октября, синоптики не прогнозируют значительных изменений по сравнению со вчерашним днём. Весь день будет дождливо и пасмурно, согласно сайту gismeteo.ru.
Температура воздуха днём +5...+6 градусов, ночью может опуститься до +3. Ветер западный 7-10 метров в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба — предположительно, к вечеру может подняться до 742.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь день
Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском
Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом
Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное