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Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь день

Рубрика: общество

17.10.2019 07:01

Фото Pixabay

Прояснения ожидать не приходится; на ближайшие сутки прогноз неутешительный.

В четверг, 17 октября, синоптики не прогнозируют значительных изменений по сравнению со вчерашним днём. Весь день будет дождливо и пасмурно, согласно сайту gismeteo.ru.

Температура воздуха днём +5...+6 градусов, ночью может опуститься до +3. Ветер западный 7-10 метров в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба — предположительно, к вечеру может подняться до 742. 

 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область погода дождь

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Новосибирец получил миллион долларов за программу для вычисления рака по наследству

вчера 19:17 Наука 0 Коммент.

Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

вчера 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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